Hem oyunculuk performansıyla hem de özel yaşamıyla adından söz ettiren Nilperi Şahinkaya, arama motorlarında en çok sorgulanan isimler arasına girdi. Güzel oyuncunun sevgilisi, yaşı ve kariyerine dair detaylar izleyiciler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.

Nilperi Şahinkaya'nın sevgilisi Baturalp Bekar kimdir?

Nilperi Şahinkaya ile geçtiğimiz aylarda bir mekanda birlikte görüntülenen Baturalp Bekar, o günden bu yana magazin basınının yakın takibinde. 1991 doğumlu olan Bekar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema-Televizyon Bölümü mezunu. Kısa film ve reklam sektöründe önemli projelere imza atan Bekar, hem yurt içinde hem de uluslararası arenada çalışmalarıyla tanınıyor.

Çiftin bir dönem evlilik sözleşmesi yaptığı iddiaları gündeme gelmiş, ancak Bekar bu konunun tamamen şaka amaçlı bir sohbet olduğunu ve henüz birbirlerini tanıma sürecinde olduklarını ifade etmişti. Medya sektöründe yönetmenlik ve yapımcılık alanında aktif olan Bekar, çektiği kısa filmlerle kısa sürede adını duyurmayı başardı. Ancak son günlerde sosyal medyadaki karşılıklı takipten çıkma hamlesi, ilişkinin sona erip ermediği sorusunu gündeme taşıdı.

Nilperi Şahinkaya kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı?

Nilperi Şahinkaya, 23 Şubat 1988 tarihinde dünyaya geldi ve şu an 38 yaşında. Babası diplomat olduğu için çocukluğunu farklı ülkelerde geçiren Şahinkaya, eğitim hayatını Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nde tamamladı. Oyunculuk kariyerine henüz öğrencilik yıllarında Deniz Yıldızı adlı diziyle başlayan Şahinkaya, ardından büyük çıkışını Kiraz Mevsimi dizisiyle yakaladı.

Geniş bir hayran kitlesine sahip olan Nilperi Şahinkaya, son dönemde oyunculuk projelerinin yanı sıra özel hayatındaki gelişmelerle de gündemden düşmüyor. Farklı ülkelerde büyümüş olmasının kendisine kazandırdığı kozmopolit duruş, hem sanat hayatına hem de kişisel tarzına yansıyor. Şahinkaya ve Baturalp Bekar çiftinin ilişkisine dair yeni açıklamalar ise merakla bekleniyor.