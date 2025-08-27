Şirketin net kârı geçen yılın aynı dönemine göre düşerken, dokuz farklı aracı kurum Ülker hissesi için hedef fiyat tahminlerini paylaştı.

Ülker’in ilk yarı bilançosu

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirime göre Ülker’in finansal sonuçları şöyle oldu:

Satışlar %5 artışla 51,6 milyar TL’yi aştı.

Brüt kâr %2 yükselişle 15,8 milyar TL olarak gerçekleşti.

Net kâr geçen yılın aynı dönemine göre %33 düşerek 3,28 milyar TL oldu.

Şirketin toplam varlıkları 121,7 milyar TL’ye yükseldi.

Net borç ise bir önceki çeyreğe kıyasla %14 artışla 37,9 milyar TL seviyesine çıktı.

Ülker hissesi son durum

Borsa İstanbul’da işlem gören Ülker hissesi, 26 Ağustos 2025 kapanışında 118,60 TL seviyesinde günü tamamladı.

Hisse fiyatı son bir ayda %11,05 yükselirken, yıllık bazda %13,30 geriledi.

Hisse için Fiyat/Kazanç (F/K) oranı 7,54, Piyasa Değeri/Defter Değeri (PD/DD) oranı ise 1,21 oldu.

Son 52 haftada hisse en yüksek 159,70 TL, en düşük ise 98,45 TL seviyelerini gördü.

9 kurumdan hedef fiyat

Ülker bilançosunun ardından 9 farklı aracı kurum, hisse için 2025 yılına yönelik hedef fiyat tahminlerini paylaştı. Kurumların öngörüleri 12 aylık beklentiler doğrultusunda farklılık gösterirken, genel olarak şirketin satış gelirlerinde artış, kârlılıkta ise zayıflama dikkat çekiyor.