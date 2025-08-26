Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’de enflasyon beklentilerinin geçtiğimiz yıla göre iyileşme gösterdiğini açıkladı. Şimşek, fiyat istikrarının kalıcı olması için programın kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Enflasyon beklentileri iyileşiyor. Reel sektörün ve hane halkının 12 ay sonrası enflasyon beklentileri, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre sırasıyla 16 puan ve 19 puan azalarak yüzde 37,7 ve yüzde 54,1 seviyelerine indi. Piyasa katılımcıları beklentisi ise yüzde 22,8 oldu. Beklentilerdeki iyileşme eğilimi dezenflasyona destek oluyor. Fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesi için programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."