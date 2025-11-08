Türkiye’nin gıda sektöründeki dev markalarından Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş., 2025 yılının ilk dokuz aylık finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, 80,9 milyar TL ciroya ulaşmasına rağmen, net dönem kârının geçen yıla göre yüzde 22 azaldığını duyurdu.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilen bilançoya göre, Ülker yılın ilk çeyreğinde 2,7 milyar TL, ikinci çeyreğinde 775,7 milyon TL, üçüncü çeyreğinde ise 1 milyar TL net kâr elde etti. Böylece 2025’in ilk dokuz ayında toplam kâr 4 milyar 593 milyon TL olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu rakam 5 milyar 867 milyon TL idi.

Satışlar arttı, faaliyet karı düştü

Ülker’in hasılatı 2024’e göre yüzde 5 artarak 80,9 milyar TL’ye çıkarken, brüt kârı da yüzde 5 artışla 24,4 milyar TL oldu. Ancak esas faaliyet kârı yüzde 2 düşerek 13,3 milyar TL’ye, FAVÖK (faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr) ise yüzde 1 azalışla 14,3 milyar TL’ye geriledi.

Şirketin net borcu üçüncü çeyrekte yüzde 5 düşüşle 38,8 milyar TL’ye, özkaynakları ise yüzde 3 artışla 40,1 milyar TL’ye ulaştı.

Hisse performansı yatay seyretti

Ülker hisseleri, bilanço açıklamasının ardından 7 Kasım işlem gününü 114,6 TL seviyesinde yatay kapattı. Hissede yıllık bazda artış oranı yaklaşık yüzde 2 seviyesinde bulunuyor.

Finans uzmanları, Ülker’in satış gelirlerindeki artışa rağmen faaliyet kârlılığındaki daralmanın, artan üretim maliyetleri ve kur farkı giderlerinden kaynaklanabileceğini değerlendiriyor.

Şirketin 2025 yılı son çeyreğinde ihracat odaklı büyüme stratejisini sürdürmesi ve maliyet verimliliğini artırmaya yönelik adımlar atması bekleniyor.