İhracatçıların küresel pazarlarda rekabet gücünü artırmak ve finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla hazırlanan “Alıcı Kredileri Destek Programı” resmen yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Kararı, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girerken, program Türkiye’nin dış ticaretinde yeni bir finansman dönemi başlattı.

Ticaret Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Türk Eximbank tarafından kullandırılacak alıcı kredileri, ihracat yapan firmalara uygun maliyetli finansman sağlayacak. Program kapsamında sadece orta ve uzun vadeli krediler değil, aynı zamanda akreditifli işlemler gibi kısa vadeli alıcı kredileri de rekabetçi faiz oranlarıyla desteklenecek. Ayrıca, yurt dışında üstlenilen müteahhitlik projeleri için ihraç edilen yatırım mallarına faiz desteği sağlanacak.

Yeni destek mekanizmasının kapsamı genişletildi

Yeni düzenlemeyle, ihracatçıların ürünlerini küresel ölçekte daha güvenli ve rekabetçi şartlarda finanse edebilmesi için güçlü bir altyapı kurulacak. Karara göre, alıcı kredilerinin geri ödenmemesi durumunda Türk Eximbank üzerinde kalan riskin yüzde 25’i ve yıllık toplam 1 milyar liraya kadar olan kısmı devlet tarafından desteklenecek.

Bu destekle, özellikle finansmana erişim sıkıntısı yaşayan ülkelere ihracat yapan firmaların riskleri azaltılacak, ticari güven ortamı güçlendirilecek.

İhracat konsorsiyumlarına da yeni teşvikler

Karar kapsamında yalnız bireysel ihracatçılar değil, en az üç firmanın bir araya gelerek oluşturduğu ihracat konsorsiyumları da desteklenecek. Bu şirketler için yurt dışı birim kiralama, konsept mimari çalışma, depolama hizmetleri ve kurulum giderleri gibi alanlardaki harcamalar da teşvik kapsamına alındı.

Her konsorsiyum, hedef pazarlarına göre 5 yıl süreyle desteklenecek. Bu sayede firmalar ölçek ekonomisinin avantajlarından yararlanarak uluslararası pazarlara daha düşük maliyetle girebilecek.

Amaç daha rekabetçi ve katma değerli ihracat

Yeni destek mekanizmasıyla hedef; katma değerli ürün ihracatını artırmak, farklı pazarlara açılmak ve Türk ihracatçısının küresel rekabet gücünü yükseltmek.

Program, hem finansman maliyetlerini düşürmeyi hem de riskli pazarlarda güvenli ticari ilişkiler kurmayı kolaylaştıracak. Böylece Türkiye’nin üretim kapasitesi, Eximbank’ın finansman gücüyle birleşerek daha güçlü bir dış ticaret modeli oluşturacak.