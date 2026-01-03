Bursa ile İstanbul arasındaki deniz ulaşımının önemli aktörlerinden biri olan Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi’ni etkisi altına alması beklenen elverişsiz hava şartları nedeniyle yarınki sefer programında zorunlu bir değişikliğe gitti. Şiddetli fırtına ve yüksek dalga boyu öngörüleri doğrultusunda, yolcu güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla toplamda 8 seferin karşılıklı olarak durdurulduğu açıklandı.

Marmara’da sert lodos engeli: Sefer güvenliği ön planda

Marmara Denizi genelinde hakim olması beklenen olumsuz meteorolojik veriler, deniz ulaşımında aksamalara yol açmaya devam ediyor. BUDO’nun resmi internet platformu üzerinden kamuoyuna paylaştığı bilgilendirmeye göre, denizdeki rüzgarın şiddetini artırması ve buna bağlı olarak oluşan dalgaların seyir emniyetini riske atacak boyuta ulaşması, seferlerin iptal edilmesini zorunlu kıldı. Teknik ekiplerin yaptığı değerlendirmeler sonucunda, belirtilen rotalarda güvenli bir yolculuğun mümkün olamayacağı kanısına varılarak operasyonel faaliyetlere ara verildiği ifade edildi.

Mudanya, Kabataş ve Armutlu hatlarında kritik iptaller

İptal kararlarından Bursa (Mudanya), İstanbul (Kabataş) ve Armutlu hatları doğrudan etkilendi. Planlanan takvime göre, sabah saat 08.00 ve 09.30’daki Mudanya kalkışlı İstanbul seferleri ile aynı saatlerdeki İstanbul’dan Bursa’ya dönüş yolculukları gerçekleştirilemeyecek. Ayrıca, Bursa-Armutlu hattındaki 09.30 seferi ile Armutlu merkezli İstanbul ve Bursa bağlantılı toplam dört farklı sefer de hava muhalefeti engeline takıldı. Günün ilerleyen saatlerine kadar uzanan bu kısıtlamalar çerçevesinde, 11.30 ve 13.00 kalkışlı seferlerin de listede yer aldığı görülüyor.

Yolculara güncel bilgilendirme ve uyarı

Deniz ulaşımını tercih edecek olan vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına yapılan duyuruda, seferlerin güncel durumunun resmi iletişim kanalları üzerinden takip edilmesi gerektiği vurgulandı. Olumsuz havanın etkisini yitirmesiyle birlikte seferlerin yeniden normale döneceği ancak yarın için belirlenen bu 8 seferin kesin olarak yapılmayacağı kaydedildi. BUDO yetkilileri, seyahat planı yapan yolcuların alternatif ulaşım yollarını değerlendirmeleri veya bilet işlemlerini dijital mecralar üzerinden kontrol etmeleri tavsiyesinde bulundu.