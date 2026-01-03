Malatya’nın Akçadağ ilçesinde gece saatlerinde yaşanan nadir bir doğa olayı, bölge sakinlerine unutulmaz anlar yaşattı. Uzay boşluğundan gelerek dünya atmosferine giriş yapan bir göktaşı (meteor), sürtünmenin etkisiyle alev alarak karanlık gökyüzünü bir anda parıltıya boğdu. Görüntüleri izleyenleri hayrete düşüren bu görsel şölen, bölgedeki dijital kayıt cihazları tarafından tüm detaylarıyla tescil edildi.

Gece karanlığı yerini parlak bir ışığa bıraktı

Olay, Akçadağ ilçesinin Aydınlar Mahallesi sınırları içerisinde, gece saat 23.22 sularında vuku buldu. Gökyüzünde aniden beliren ve hızla süzülen meteor, yüksek ısıya maruz kalmasıyla birlikte etrafına yoğun bir ışık huzmesi yaymaya başladı. Saniyeler süren bu olay esnasında mahalle sakinleri, zifiri karanlığın bir anlığına gündüz aydınlığına bürünmesine şahitlik etti.

Güvenlik kameraları o anları saniye saniye kaydetti

Kısa süreli paniğe ve şaşkınlığa neden olan meteor geçişi, çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından kesintisiz bir biçimde görüntülendi. Kayıtlarda, gökyüzünün bir köşesinden giren parlak cismin, hızla yol alırken tamamen yanarak kül olduğu ve yeryüzüne ulaşmadan infilak ederek yok olduğu net bir şekilde görülüyor. Meteorun arkasında bıraktığı ışık izi, doğa tutkunları ve astronomi meraklıları için eşsiz bir veri sunarken, olayın herhangi bir hasara yol açmaması teselli kaynağı oldu.

Akçadağ semalarında görsel şölen

Aydınlar Mahallesi üzerinde gerçekleşen bu ışık patlaması, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Uzmanlar, bu tür doğa olaylarının dünya atmosferinde sıkça yaşandığını ancak bu denli net bir şekilde görüntülenmesinin nadir olduğunu ifade ediyor. Akçadağ semalarını aydınlatan meteorun parçalanma süreci, bölgedeki dijital arşivlerde yılın en dikkat çekici gökyüzü olaylarından biri olarak yerini aldı.