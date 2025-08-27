Son Mühür- Yaz aylarının sevilen yapımlarından biri olan “Çift Kişilik Oda”, beklenmedik bir şekilde ekranlara veda etmişti. Dizi, düşük reklam gelirleri ve reytinglerdeki düşüş nedeniyle final kararı almıştı.

İzleyicileri asıl öfkelendiren durum, dizinin Türkiye’de yayınlanmayan son iki bölümünün Suudi Arabistan’da ekrana gelmesi olmuştu.

Ulaş Tuna Astepe “Taşacak Ha Bu Deniz” projesinde

“Çift Kişilik Oda”nın başrol oyuncusu Ulaş Tuna Astepe, yeni bir projeyle ekranlara dönüyor. Oyuncunun TRT 1’de yayınlanacak “Taşacak Ha Bu Deniz” adlı dizide başrolde yer alacağı kesinleşti.

Senaryo ekibinde tanıdık isimler

Yeni dizinin senaristleri, daha önce Ulaş Tuna Astepe’nin rol aldığı “Sen Anlat Karadeniz” dizisini kaleme alan Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem. Bu detay, izleyicilerde yeniden güçlü bir drama beklentisi oluşturdu

Deniz Baysal ile aynı kadroda

Başarılı oyuncuya yeni projede Deniz Baysal eşlik edecek. İkilinin uyumu, şimdiden diziye dair merakı artırdı.

Trabzon’da teaser çekildi

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Taşacak Ha Bu Deniz” için teaser çekimleri Trabzon’da gerçekleştirildi. Karadeniz atmosferini yansıtacak olan dizinin yayın tarihi ise önümüzdeki günlerde netleşecek.