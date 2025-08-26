Akkaya, eski rol arkadaşı Ayaydın’ın kendisine sözlü ve yazılı tacizde bulunduğunu öne sürerek mesajlarını ifşa etti. “Bu adam evli. Büyüğündür, sus dediler” sözleriyle yaşadığı baskıya tepki gösteren oyuncu, “Ben 21 yaşındaydım, ilk işimdi, ağzımı açamadım. Ben kendimi yakıyorum, kız kardeşlerimin arkasındayım, peki sizin benim arkamda duracağınıza nasıl güveneceğim? Yine yalnız mıyım?” ifadelerini kullandı.

Mesajlarda dikkat çeken ifadeler

İfşa edilen mesajlarda Ayaydın’ın Akkaya’ya “Dünyanın en güzel kadını!” ve “Bana bir fotoğraf at, içinde sadece sen olsun” gibi cümleler kurduğu görüldü.

Rol arkadaşlarından tepki

Akkaya’nın iddialarının ardından aynı dizide (2022 yapımı Tozluyaka) rol alan Ecem Çalhan, Çağla Şimşek ve Ahmet Haktan Zavlak gibi isimler Ayaydın’ı sosyal medya hesaplarından takipten çıktı.

Ayaydın suskunluğunu bozdu

Günlerdir sessiz kalan Tayanç Ayaydın, sonunda açıklama yaptı. Oyuncu, yılbaşı gecesi bir meslektaşına mesaj gönderdiğini kabul ederek şunları söyledi:

“Bugün geriye dönüp baktığımda, bu mesajın kötü niyet taşımamasına rağmen uygunsuz algılanabileceğini görüyorum. Bunun için içtenlikle özür dilerim. Gelen yanıt bana mesajın hoş karşılanmadığını gösterdi ve ben de iletişimi sürdürmedim.”

“Taciz etmedim, düşüncesiz davrandım”

Ayaydın, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Düşüncesiz davranmış olabilirim ama kimseyi taciz etmedim. Tepkiyi anladığım anda durdum. Tacizin hiçbir türlüsü kabul edilemez. Kadınların seslerini yükseltebilmesi ve kendilerini güvende hissetmeleri her zaman korunmalıdır.”

“Yargı yoluna başvuracağım”

Kendisini hedef alan iddiaları ağır bulduğunu dile getiren Ayaydın, kamuoyundaki algının hatasıyla orantısız şekilde büyütüldüğünü savundu. “Bu nedenle adımı ve itibarımı korumak için yargı yoluna başvurmak zorunda hissediyorum” diyen oyuncu, bu adımın kadınların seslerini kısmaya yönelik olmadığını da vurguladı.

“20 yıllık kariyerimde böyle bir olay yaşanmadı”

Ayaydın, açıklamasını şu sözlerle sonlandırdı:

“20 yıllık profesyonel hayatımda birçok değerli meslektaşımla güven ve saygı temelinde çalıştım. Bugüne kadar böyle bir olay yaşanmadı. Aksini düşünen varsa lütfen kanıtıyla ortaya çıksın.”