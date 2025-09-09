Son Mühür - Kırsal mahalle yollarında güvenli ve konforlu ulaşımı sağlamak amacıyla yatırımlarını sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ula’nın Ataköy-Yeşilova, Çıtlık-Elmalı ve Çörüş mahallelerinde yol yapım çalışmalarına başladı.

Çalışmalar kapsamında:

Ataköy-Yeşilova Mahalle Yolu: 4 bin 900 metre

Çıtlık-Elmalı Yolu: 1.500 metre

Çörüş Mahalle Yolu: 3 bin 200 metre

Bu güzergâhlarda zemin düzenleme, plent miks temel serimi ve birinci kat sathi kaplama imalatları yapılıyor.

“Kırsal-kentsel ayrımı yapmıyor”

Çörüş Mahalle Muhtarı Veysel Keskin, yolun uzun süredir kötü durumda olduğunu belirterek, “Ahmet Başkanımız kırsal-kentsel gibi bir ayrım yapmıyor. Talebimizi hızlıca karşılayarak köyümüzü modern bir yola kavuşturuyor” dedi.

Ula Çörüş Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüseyin Şahyılmaz ise, “Başkanımızın kırsala verdiği önemin farkındayız. Yolumuzun yapılması bizi çok mutlu etti” ifadelerini kullandı. Çörüş sakinlerinden Kazım Yılmaz ve Şahin Yılmaz da yolun güvenli ve sağlam hale gelmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

“Geleceğe planlı ve kalıcı yatırımlar”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi’nden İnşaat Yüksek Mühendisi Batuhan Kodal, projeye 17,5 milyon TL’lik yatırımla başladıklarını belirterek kırsal yolların önemine dikkat çekti.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Muğla’nın her noktasında güvenli ve konforlu ulaşımı sağlamak için çalışıyoruz. Ula’da başlattığımız çalışmalarla hemşehrilerimizin uzun yıllardır beklediği yolları modern hale getiriyoruz. Geleceğimiz için planlı, kalıcı ve ihtiyaçlara cevap veren yatırımlar yapmaya devam edeceğiz” dedi.