Muğla'nın Dalaman ilçesi yakınlarındaki otobüs terminali yakınında bulunan ormanlık alanda çıkan yangın, vicdanları yaralayan bir iddiayı gündeme getirdi. Güvenlik güçleri, ormanı kasıtlı olarak ateşe verdikleri öne sürülen iki şüpheliyi yakalamak için kapsamlı bir operasyon başlattı. Olay, görgü tanıklarının verdikleri ifadelerle aydınlanırken, yaşananların sıradan bir ihmalden öte, bilinçli bir kundaklama eylemi olabileceği düşünülüyor.

Görgü tanıklarının ifadeleri şok etti: Alevlere alkol döküp kayda aldılar

Yangın ihbarı üzerine hızla olay yerine gelen itfaiye ve emniyet ekipleri, bölgedeki görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Tanıklar, yangının başlangıcına dair şok edici detaylar aktardı. İddialara göre, iki kişi ormanlık alanda önce ateş yaktı, ardından alevleri daha da büyütmek için üzerlerine alkol döktü. Bu anları cep telefonlarıyla kayda alan şüpheliler, olayın ardından hızla bölgeden uzaklaştı. Görgü tanıkları, şüphelilerin 48 ASY 266 plakalı bir motosikletle kaçtığını belirtirken, güvenlik güçlerinin yaptığı ilk incelemelerde plakanın sahte olduğu tespit edildi.

Kapsamlı soruşturma başlatıldı: Şüphelilerin kimlikleri belirleniyor

Plaka bilgisinin yanlış çıkması üzerine araştırmalarını derinleştiren ekipler, farklı yöntemlerle iz sürmeye başladı. Yapılan detaylı çalışmalar sonucunda, motosikleti kullanan kişinin A. isimli bir şahıs olduğu bilgisine ulaşıldı. Şu anda bu kişinin kimliği ve diğer şüphelinin kimliği üzerinde yoğunlaşan güvenlik güçleri, ikilinin yakalanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ormanlık alanın kasıtlı olarak ateşe verilmesi olayı, bölge halkı arasında büyük bir infiale neden olurken, yetkililer, yangının çıkış nedeninin kesinleşmesi ve sorumluların adalet önüne çıkarılması için titizlikle çalıştıklarını belirtti.