Ukrayna ordusu, Rusya’nın Volgograd bölgesine insansız hava araçlarıyla gece saatlerinde yeni bir saldırı düzenledi. İlk belirlemelere göre saldırı, Krasnoarmeysk’te bulunan bir sanayi tesisinde yangına yol açtı. Bölgeden yükselen alevler kısa sürede yayılırken, çevredeki konutlarda da hasar oluştu.

Vali Bocharov: “Bir kişi şarapnel nedeniyle hayatını kaybetti”

Volgograd Valisi Andrey Bocharov, saldırının bilançosunu açıklayarak 24 katlı bir binanın ve birkaç evin zarar gördüğünü söyledi. Bocharov, 48 yaşındaki bir kişinin şarapnel isabeti sonucu yaşamını yitirdiğini, bazı bölgelerde hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Rusya’da 13 havalimanında uçuşlar durduruldu

Saldırı sonrası Rusya genelinde alarm seviyesi yükseltildi. Hava sahasındaki güvenlik riski nedeniyle 13 havalimanında uçuşların geçici olarak durdurulduğu bildirildi. Rusya sivil havacılık yetkilileri, durumun stabilize edilmesinin ardından uçuşların kontrollü şekilde yeniden başlayacağını duyurdu.

Ukrayna’nın hedefi Rus petrol altyapısı

Ukrayna, özellikle son aylarda Rusya’nın enerji altyapısını hedef alan saldırılarını artırmış durumda. Petrol rafinerileri, boru hatları, depolama tesisleri ve lojistik merkezleri, Kiev yönetiminin Rus ekonomisini zorlamayı amaçlayan operasyonlarının ana unsurları olarak öne çıkıyor.

Rusya: “75 İHA düşürüldü”

Rusya Savunma Bakanlığı, saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada havada geniş çaplı bir savunma harekâtı yürütüldüğünü açıkladı. Bakanlık, gece boyunca Ukrayna’ya ait 75 İHA’nın düşürüldüğünü, bunlardan 49’unun Volgograd bölgesinde imha edildiğini duyurdu.

Saldırıların artması endişe yaratıyor

Volgograd’daki saldırı, son haftalarda yoğunlaşan karşılıklı operasyonların bir parçası olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, iki ülke arasındaki gerilimin hava sahası ve stratejik sanayi bölgelerine taşınmasının, savaşın seyrinde yeni riskleri beraberinde getirdiğini belirtiyor.