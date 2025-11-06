ABD'nin başkanı Donald Trump, Miami'de düzenlenen ve iş dünyasının önemli isimlerini bir araya getiren "Amerika İş Forumu"nda yaptığı açılış konuşmasıyla gündeme oturdu. Konuşmasında kendi yönetim dönemine ait ekonomi karnesini öven Trump, görevde bulunduğu sadece bir yılda, eski başkan Joe Biden yönetiminin dört yılda gerçekleştirdiğinden daha fazla başarı elde ettiklerini iddia etti. Bu iddialı çıkışın ardından, siyasi gündemin sıcak konularından olan son yerel seçimlere de değindi.

Trump, Cumhuriyetçilerin beklentilerinin aksine sonuçlanan bazı belediye başkanlığı ve eyalet valiliği seçimlerinden duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi. Özellikle memleketi New York'ta yaşanan seçim sonuçları, başkanın eleştirilerinin odağı haline geldi. New York belediye başkanlığı koltuğunu kazanan Demokrat aday Zohran Mamdani'nin zaferi, Trump'ın sert yorumlarına neden oldu.

Yerel seçimler hakkında çarpıcı çıkış: "Hükümetimizi geri aldık ama..."

New York seçim sonuçlarını değerlendiren Donald Trump, sözlerine 5 Kasım 2024 tarihli genel seçimlere atıfta bulunarak başladı. "5 Kasım 2024'te Amerikan halkı hükümetimizi geri aldı ve egemenliğimizi yeniden kazandık," ifadelerini kullanan eski başkan, bu zaferin hemen ardından gelen yerel yenilgiye dikkat çekti. Trump, New York'taki sonuçlarla ilgili endişesini, "Dün gece New York'ta egemenliğimizin bir kısmını kaybettik ancak bununla ilgileneceğiz, endişelenmeyin," sözleriyle dile getirdi. Bu sözler, yerel yönetim düzeyindeki Demokrat hakimiyetine karşı Cumhuriyetçi mücadelenin devam edeceği şeklinde yorumlandı.

Eleştirilerini bir adım öteye taşıyan Trump, New York'taki seçim süreçlerinin 'hileli' olduğu yönündeki iddialarını tekrarlamaktan çekinmedi. Başkan, New York'taki bu sonuçların ülkenin geleceği açısından tehlikeli bir emsal oluşturduğunu savundu. Konuşmasında dinleyicilere uyarıda bulunan Trump, "New York'ta olanları izleyin. Umarım olmaz ama korkunç şeyler olduğunu göreceksiniz. Kongre'deki Demokratların Amerika'ya ne yapmak istediğini görmek istiyorsanız, New York'ta yapılan seçimlerin sonucuna bakın," diyerek, Demokratların yerel yönetimlerdeki politikalarının ülkenin ulusal çıkarlarına zarar vereceği yönündeki kaygılarını açıkça ifade etti.