Son Mühür- Beyaz Saray'da gazetecilere kendisini öven Başkan Trump,

''Ben çok para kazandım. Çok başarılı oldum.

Bence benim rolüm en azından Merkez Bankası’na faizler konusunda tavsiyede bulunmak olmalı.

Ben harika işler yaptım. Çok para kazandım. Çok başarılı oldum. Bence sesim duyulmalı.'' sözleriyle dikkati çekmişti.

Trump'ın ekonomik geçmişinin iddia ettiği gibi çok da parlak olmadığı ortaya çıktı.

Başkan Trump'ın ''Ben harika işler yaptım. Çok para kazandım. Çok başarılı oldum'' sözlerine göndermede bulunan gazeteci Mustafa Tanyeri,

''Bakın bu da yalan.'' diyerek Trump'ın geçmişindeki başarısızlıkları tek tek sıraladı.

Tanyeri, ''Babasından kalan işlerin üstüne, uzun dönem, yani 70'li, 80'li yıllarda New York'ta inşaat yaptı. 1990'a geldiğinde 900 milyon Dolar borcu vardı.



(Kendi ifadesi) Sonra Ruslar bunu batmaktan kurtardı; taşeronların paralarını ödemedi, sürekli kul hakkı yedi. En az 2 bin kişi ve şirketin alacağının üstüne yattı.

Havayolu şirketinden, votka satışına, üniversite kurmaktan, telekom şirketine kadar yirmi kadar iş kurdu ve hepsini batırdı, aldığı kredileri ödemedi. Trump doğal su diyerek şişe su işine girdi ama musluk suyu sattığı anlaşılınca o da battı.



Bu adam tam bir sahtekar...



Kısacası bu adam tam bir sahtekâr ve geçen seneye kadar multi milyarder sanılıyordu ama gayrimenkuller dahil sadece 1.8 milyar dolarlık toplam mal varlığı vardı.

2024 başında New York'taki mahkemenin verdiği cezayı temyiz etmesi için gereken 250 milyon doları bulamadı. Mahkeme 75 milyon dolara indirdi de öyle halledebildi.

60 milyon Dolar zararda olan Truth Social'ı 2024'te tak 8 milyar Dolar değerleme ile borsaya açtı ve yine milleti tokatladı. Oradan 2 milyar Dolar yaptı.



Bütün ailesi her yere saldırıyor...



Başkanlığa geldikten beri de, kendi ve karısı adına çıkardığı uyduruk Meme Coinler ile 1 milyar dolardan fazla para yaptı.

Şu anda bütün ailesi, çoluk çocuk, damat dünür her tarafa saldırıyorlar. Başkanlığı tamamlayabilirse, bana göre 200 milyar doları kenara koyarak olay yerinden uzaklaşır. Başganımın hikayesi bu; tongaya düşmeyin.'' uyarısında bulundu.