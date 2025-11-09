Son Mühür- Ukrayna ve Rusya arasında barış umudu her geçen gün azalıyor.

Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın Ukrayna'ya gece boyunca düzenlediği insansız hava araçları ve füze saldırılarında iki nükleer santrale elektrik sağlayan trafo merkezlerini hedef aldığını ve yedi kişinin öldüğünü söyledi.

Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, X'te yaptığı açıklamada, "Rusya bir kez daha Hmelnitski ve Rivne nükleer santrallerine güç sağlayan trafo merkezlerini hedef aldı" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın 450'den fazla İHA ve 45 füze fırlattığını söyledi.



Enerji tesisleri hasar aldı...



Bölge yetkilileri, Dnipro kentinde bir apartman binasına insansız hava aracının çarpması sonucu üç kişinin öldüğünü, 12 kişinin yaralandığını, güneydoğudaki Zaporizhia bölgesinde üç kişinin, daha kuzeydeki Harkov bölgesinde ise bir kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Başbakan Yulia Svyrydenko, Kiev, Poltava ve Harkov bölgelerindeki enerji tesislerinin hasar gördüğünü ve binlerce kişinin elektrik ve susuz kaldığını söyledi. Poltava'daki yetkililer, su temini için jeneratörlerin kullanıldığını belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'in Rusya'ya yönelik saldırılarına yanıt olarak, silah üretim tesislerine, gaz ve enerji tesislerine "yüksek hassasiyetli, uzun menzilli hava, kara ve deniz üslerine konuşlu silahlarla büyük bir saldırı" başlatıldığını duyurdu.



Zelenskiy'den yaptırım çağrısı...



Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, yaptırım baskısının artırılması gerektiğini söyledi.

Telegram uygulamasından yaptığı açıklamada, "Moskova'nın kış gelmeden önce sıradan insanlara zarar vermeyi amaçlayan enerji altyapısına yönelik her saldırısına karşılık, istisnasız tüm Rus enerjisini hedef alan bir yaptırım yanıtı olmalı" dedi.