Son Mühür- Filistinli militan grup İslami Cihat, İsrail ile Hamas arasındaki Gazze ateşkesi kapsamında Cuma günü rehin alınan bir kişinin cenazesini teslim etti.

İsrail ordusu Cumartesi günü yaptığı açıklamada, kimlik tespitinin ardından cesedin Lior Rudaeff'e ait olduğunu doğruladığını söyledi.

İsrail, rehinelerin bulunduğu tabutun Kızılhaç aracılığıyla Gazze'deki İsrail güvenlik güçlerine teslim edildiğini duyurdu.

Han Yunus kentinde bulunuyordu...



Hamas'a bağlı silahlı bir grup olan İslami Cihad, 7 Ekim 2023'te Gazze savaşını başlatan saldırıda rehineler almıştı . Rehinenin cesedinin Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunduğu belirtildi.



Hamas, Trump'ın öncülüğünde ekim ayında imzalanan ateşkes anlaşmasına göre, İsrail'e düzenlediği saldırıdan bu yana Gazze'de rehin tuttuğu 20 kişiyi, İsrail'de tutuklu bulunan yaklaşık 2 bin Filistinli hükümlü ve savaş esiri karşılığında teslim edecek.

Ateşkes anlaşması ayrıca 360 militanın kalıntıları karşılığında 28 rehinenin kalıntılarının iadesini de içeriyordu.

Gazze sağlık yetkilileri, Nir Yitzchak Kibbutz'undan alınan Rudaeff'in de aralarında bulunduğu 23 rehinenin cesedinin, 300 Filistinlinin cesedi karşılığında iade edildiğini, ancak hepsinin kimliğinin henüz tespit edilemediğini söyledi.