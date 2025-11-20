Ukrayna Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Merkezi, Rusya ile devam eden savaş sürecinde hayatını kaybeden Ukraynalı askerlere ilişkin önemli bir gelişmeyi duyurdu. Merkez tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rusya’nın 1000 Ukraynalı askerin cenazesini teslim ettiği bildirildi.

Cenazeler inceleme için ilgili birimlere aktarılacak

Açıklamada, Rusya’nın gönderdiği cenazelerin Ukrayna makamlarına ulaştığı belirtilerek, teslim sürecinin ilgili güvenlik ve uzman ekiplerin koordinasyonunda yürütüldüğü aktarıldı. Cenazelerin, İçişleri Bakanlığına bağlı uzman kurumlar tarafından detaylı incelemeden geçirileceği ifade edildi.

Kimlik tespit süreçleri başlatılıyor

Teslim alınan naaşların kimlik tespiti çalışmalarının derhal başlatıldığı bildirildi. Yetkililer, kolluk kuvvetleri ve adli uzmanların birlikte çalışarak her bir asker için resmi kimlik belirleme sürecini tamamlayacağını belirtti.

“Rusya 1000 cenazeyi gönderdiğini bildirdi”

Koordinasyon Merkezi, Rusya’nın resmi kanallar üzerinden 1000 askerin cenazesini Ukrayna’ya ilettiğini duyurduğunu hatırlatarak şu ifadeleri paylaştı:

“Rusya tarafı, Ukraynalı askerlere ait olduğunu belirttiği 1000 cenazenin gönderildiğini bildirdi. Kolluk kuvvetleri ve İçişleri Bakanlığına bağlı uzmanlar, iade edilen naaşlar üzerinde gerekli tüm incelemeleri yapacak ve kimlik tespit süreçlerini tamamlayacaktır.”

Savaşın insani boyutu yeniden gündemde

Ukrayna’nın teslim aldığı cenazeler, savaşın insani maliyetini bir kez daha gözler önüne serdi. Ülke yönetimi, kayıp askerlerin ailelerine doğru bilgi ulaştırılması ve kimliklendirme sürecinin şeffaf biçimde yürütülmesi için çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

