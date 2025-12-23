ABD ordusu, Doğu Pasifik’te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı öne sürülen bir tekneye yönelik düzenlenen askeri operasyonda bir kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Operasyonun uluslararası sularda gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklama Güney Saha Komutanlığı’ndan geldi

Konuya ilişkin bilgilendirme, ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM) tarafından sosyal medya üzerinden yapıldı. Açıklamada, Doğu Pasifik’te yasa dışı uyuşturucu ticareti faaliyetlerinde bulunduğu iddia edilen bir teknenin tespit edilerek hedef alındığı belirtildi.

Operasyon Savunma Bakanı’nın talimatıyla gerçekleştirildi

SOUTHCOM tarafından paylaşılan bilgilere göre, operasyonun Pete Hegseth’in talimatı doğrultusunda hayata geçirildiği ifade edildi. Uluslararası sularda vurulan teknenin, açıklamada “terör örgütü” olarak nitelendirilen gruplar adına faaliyet yürüttüğü öne sürüldü.

Teknede bulunan 1 kişi yaşamını yitirdi

Operasyon sırasında teknede bulunan bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, müdahale esnasında ABD askeri unsurlarının herhangi bir kayıp ya da yaralanma yaşamadığı vurgulandı.

ABD: Operasyonlar sürecek mesajı

ABD Güney Saha Komutanlığı, Doğu Pasifik ve çevresinde uyuşturucu kaçakçılığına karşı yürütülen operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, bu tür faaliyetlerin bölgesel ve küresel güvenliği tehdit ettiğini savundu.