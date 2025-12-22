Son Mühür - Gazeteci Sevilay Yılman, dört yıldır Show TV’de sunduğu “Bu Sabah” programında, son günlerde gündemde yer alan uyuşturucu operasyonlarına ilişkin bir değerlendirme yaptı. Yılman, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un da ifadeye çağrılmasının beklendiğini ileri sürerken, bu iddianın tutuklu spiker Ela Rümeysa Cebeci’nin ifadelerine dayandığını belirtti. Ayrıca Yılman, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından soruşturmanın kapsamının genişleyebileceğini öne sürdü.

Sevilay Yılman ne dedi?

Sevilay Yılman şunları söylemişti:

“Ela Rümeysa Cebeci başka kulüplerde de bela olmuş. Önemli bir kulübün teknik direktörü de ifadeye gidecek. Aslında söyleyeyim mi söylemeyeyim mi diye düşündüm ama Okan Buruk ismini duydum. İddialar bu yönde.”

Jet hızında yalanlama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından söz konusu iddiaya ilişkin bir yalanlama geldi. Savcılık kaynakları, Okan Buruk’un ifadeye çağrılacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirirken, Buruk hakkında bu yönde herhangi bir işlem bulunmadığını açıkladı. İşine son verildi, program kaldırıldı Edinilen bilgilere göre Show TV, Sevilay Yılman’ın işine son verdi. TMSF yönetimi ise “Bu Sabah” programını yayından kaldırdı. Medyaradar’ın haberine göre Galatasaray Kulübü, Okan Buruk’la ilgili söz konusu iddia nedeniyle Yılman hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.