Son Mühür- İlk başkanlık döneminde gündeme getirdiği Grönland aşkını ikinci başkanlık döneminde hayata geçirmeye kararlı görünen Trump son hamlesiyle dünya siyasetine yeni bir kriz armağan etti.

ABD başkanı Donald Trump, Louisiana valisi Jeff Landry’yi Grönland için özel temsilci olarak atadı.

Landry, görevi Grönland’ı ABD’nin parçası yapmak için üstlendiğini açıkladı.

Trump, "Grönland'e madenler için değil, finansal güvenlik için ihtiyacımız var. Ulusal güvenlik için Grönland'e ihtiyacımız var. Grönland'e bakarsanız, kıyı şeridini baştan sona gözden geçirirseniz, her yerde Rus ve Çin gemileri olduğunu görürsünüz. Ulusal güvenlik için ona ihtiyacımız var. Oraya sahip olmalıyız, Grönland çok önemli." diye konuştu.

Landry'nin çok iyi anlaşmalar yapabilen önemli bir isim olduğunu ifade eden Trump, Grönland konusunda kendisine güvendiğini kaydetti.



Danimarka’dan diplomatik adım...



Danimarka dışişleri bakanı Lars Lokke Rasmussen, ABD’nin Kopenhag büyükelçisini açıklama talebiyle bakanlığa çağıracağını duyurdu.

Rasmussen, atamayı ve Landry’nin sözlerini kabul edilemez olarak nitelendirdi.

Danimarka, Danimarka, Faroe Adaları ve Grönland’dan oluşan krallığın egemenliğinin tartışılamayacağını belirtti.



Hem Danimarka hem Grönland öfkeli...



Danimarka ve Grönland başbakanları Trump’ın özel temsilci atamasına tepki gösterdi

Danimarka başbakanı Mette Frederiksen ve Grönland başbakanı Jens-Frederik Nielsen, ortak açıklamada ABD’ye sınırların ve egemenliğin ihlal edilemeyeceğini bildirdi.

İki lider, başka ülkelerin ilhak edilemeyeceğini ve Grönland’ın Grönlandlılara ait olduğunu vurguladı.

Açıklamada, ortak toprak bütünlüğüne saygı beklendiği ifade edildi.



Avrupa Birliği ve Grönland tepkisi...



Avrupa Birliği sözcüsü, Danimarka Krallığı’nın toprak bütünlüğünün hayati önemde olduğunu açıkladı.

Grönland nüfusunun büyük bölümünün Danimarka’dan bağımsızlık istediği ancak ABD’ye katılmaya karşı olduğu aktarıldı.

57 bin nüfusu olan Grönland'da bir ABD üssü bulunuyor.

