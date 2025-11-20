Son Mühür- Vietnam Haber Ajansı'nın hükümet yetkililerine dayandırdığı haberine göre, hafta sonundan bu yana Vietnam'ın merkezinde meydana gelen şiddetli yağışlar, sel ve toprak kaymaları sonucu ölenlerin sayısı 16'ya yükselirken, sular altında kalan kasaba ve köylerde su seviyeleri daha da yükseliyor.

Son üç günde Vietnam'ın orta kesimlerinde yağış miktarı 1.500 milimetreyi aştı.

Selin vurduğu bölge, önemli bir kahve üretim kuşağının yanı sıra ülkenin en popüler plajlarına da ev sahipliği yapması nedeniyle biliniyor.



Hükümetin afet yönetim ajansının raporuna göre, sel ve toprak kaymaları beş kişinin kaybolmasına, 43 binden fazla evin ve 10 bin hektardan fazla ekili alanın sular altında kalmasına neden oldu.



Bölgede elektrik şebekesi hasar gördü...



Hükümetin verilerine göre, seller nedeniyle elektrik şebekelerinin hasar görmesi nedeniyle 553 binden fazla hane ve işyeri hala elektrik kesintileriyle karşı karşıya.

Devlet medyasında paylaşılan fotoğraflarda, aralarında çocukların da bulunduğu vatandaşların su basan evlerin çatılarında oturduğu ve sosyal medya platformları üzerinden yardım istediği görülüyor.

Vietnam Haber Ajansı'nın perşembe günü bildirdiğine göre, Khanh Hoa'da mahsur kalan vatandaşlara yardım etmek için deniz kuvvetleri konuşlandırıldı ve birçok bölgede sel sularının rekor seviyelere ulaştığı belirtildi.

Ulusal hava durumu tahmin ajansı, Çarşamba günü daha fazla sel ve toprak kayması yaşanacağı konusunda uyarıda bulundu, bölgede yoğun yağışların devam etmesi bekleniyor.

Kasım ayı başındaki sel ve heyelanlarda 36 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.