Son Mühür- ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela ekonomisinin can damarı olan petrol ihracatına balta vurmaya kararlı görünüyor.

Trump'ın ''Tam abluka'' talimatının ardından bu yana ABD Sahil Güvenlik Birimleri üçüncü tankere el koydu.

Çin'in ithalat giderlerinin yüzde 4'üne karşılık gelen Venezeula petrolünün yüzde 80'i dev tankerlerle Çin'e taşınıyordu.



Bir gün önce Çin'e 2 milyon varil petrol taşıyan Centuries isimli tankere el koyan ABD'nin hedefinde bu kez Bella-1 isimli tanker vardı.

Bu tankerin boş olduğu ve daha önce İran/ Venezuela petrolü taşıdığı için yaptırım listesinde yer aldığı öğrenildi.

ABD ilk olarak 10 Aralık'ta Panama bayraklı Skipper adlı tankere helikopterle baskın düzenleyerek el koymuştu.

Tanker, Venezuela'dan yüklediği yaklaşık 1.8 milyon varil ham petrolü Çin'e taşıyordu.

ABD'li senatör el yükseltti...



ABD’li Senatör Lindsey Graham petrol taşıyan tankerlere yönelik abluka için el yükselterek Venezuela'dan sonra Rus petrolü taşıyan gemileri de hedef alması gerektiğini savundu.

Graham,

"Eğer Putin Ukrayna konusunda müzakere yapmak istemezse, Rus petrolü taşıyan gemilere Venezuela’da yaptığımız gibi el koymalıyız." çağrısında bulundu.

