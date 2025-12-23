Meksika donanmasına ait bir askeri uçağın, ABD’nin Texas eyaleti açıklarında denize düşmesi sonucu 5 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Olayın, uçağın Galveston kıyılarına yaklaşırken meydana geldiği bildirildi.

Tıbbi görev için havalanmıştı

Meksika donanmasından yapılan bilgilendirmeye göre, uçak Yucatan eyaletinin Merida kentinden insani amaçlı bir tıbbi nakil görevi kapsamında havalandı. Toplam 8 kişinin bulunduğu uçakta, askeri personel ile sivillerin yer aldığı belirtildi.

Uçakta askeri personel ve siviller vardı

Yetkililerin verdiği bilgiye göre uçakta 4 donanma subayı ile biri çocuk olmak üzere 4 sivil bulunuyordu. Kazada 5 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kurtarıldığı ve 1 kişi için arama çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Kaza Galveston kıyılarında meydana geldi

Uçağın, ABD’nin Texas eyaletine bağlı Galveston kenti açıklarında, iniş sürecinde denize düştüğü kaydedildi. Bölgeye acil müdahale ekiplerinin sevk edildiği, kurtarma çalışmalarının kısa sürede başlatıldığı bildirildi.

İnsani yardım kapsamında uçuş yapıyordu

Meksika donanması, kazaya karışan uçağın Meksikalı bir vakıfla iş birliği içinde, insani yardım amaçlı tıbbi taşıma görevi yürüttüğünü açıkladı. Görevin niteliği nedeniyle uçakta hem askeri hem de sivil yolcuların bulunduğu belirtildi.

Kazanın nedeni araştırılıyor

Kazaya ilişkin ilk incelemelerde olayın nedenine dair net bir bulguya ulaşılamadığı aktarıldı. Teknik arıza, hava koşulları veya operasyonel faktörlerin değerlendirme kapsamında olduğu, soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.