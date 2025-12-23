Florida’da Neol tatilini geçirdiği Mar-a-Lago’da basın mensuplarına konuşan Trump, ABD-Venezuela hattındaki gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Venezuela ABD’ye suçlu ve yasa dışı göçmen gönderiyor”

Venezuela’nın ABD’ye çok sayıda yasa dışı göçmen ve suç geçmişi bulunan kişileri gönderdiğini savunan Trump, bu ülkeden ciddi miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapıldığını öne sürdü. Trump, bu duruma engel olunacağını vurguladı.

“Maduro için akıllıca olan yolu seçmesi gerekir”

ABD’nin nihai hedefinin Maduro’yu görevden uzaklaştırmak olup olmadığı yönündeki soruya yanıt veren Trump, “Muhtemelen öyle olurdu. Bunu bilemem. Ne yapmak istediği ona kalmış. Bunu yapması kendisi için akıllıca olur. Göreceğiz” ifadelerini kullandı.

“Sert oynarsa bu onun sonu olur”

Maduro’ya yönelik mesajını sertleştiren Trump, “Ne isterse yapabilir. Eğer sert oynarsa, bu onun sert oynayabileceği son sefer olur. Güney Amerika’da şimdiye kadar sahip olduğumuz en büyük donanmaya sahibiz” dedi. Trump, Karayipler’de uyuşturucu taşıdığı değerlendirilen teknelere yönelik operasyonların devam edeceğini belirtti. Venezuela kaynaklı ve yaptırıma tabi petrol tankerlerine el koyma uygulamasının da süreceğini söyledi.

El konulan petrol ABD’nin elinde

El konulan son petrol tankerindeki ham petrolün ABD’nin elinde tutulduğunu belirten Trump, bu petrolü istedikleri şekilde kullanabileceklerini öne sürdü. Trump, Kolombiya’da uyuşturucu üretildiğini ve ABD’ye sevk edildiğini iddia ederek, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro’nun dikkatli olması gerektiğini söyledi.