Son Mühür - Bankada parası bulunan ve birikimlerini mevduatta değerlendiren vatandaşları ilgilendiren üzücü bir gelişme yaşandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın aralık ayı toplantısında politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 38’e çekmesi, mevduat faizlerinde de hızlı bir gerileme sürecini başlattı. Yılın başında 1 milyon TL’nin 32 gün vadeli getirisi 44 bin TL’ye kadar yükselirken, son haftalarda bu tutar kayda değer ölçüde düşüş gösterdi.

Geçtiğimiz hafta başında vadesiz hesapta para bulundurma şartı aranmadan yüzde 41,50 seviyesinde olan en yüksek mevduat faizi, bu hafta yüzde 41’e geriledi. Böylece mevduat faizlerinde son ayların en düşük seviyesi kaydedilmiş oldu.

1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi ne kadar?

En yüksek faiz oranı esas alınarak yapılan hesaplamaya göre, 1 milyon TL’nin 32 günlük net getirisi şu şekilde belirlendi:

Mevduat tutarı: 1.000.000 TL

Faiz oranı: %41

Vade: 32 gün

Net getiri: 26.655 TL

Bu tablo, getirinin uzun bir aranın ardından ilk kez 30 bin TL’nin altına gerilediğini ortaya koyuyor.

Mevduat faizleri neden geriledi

Getirilerdeki düşüşte iki temel unsur öne çıkıyor. TCMB’nin faiz indiriminin ardından bankaların mevduat maliyetlerini aşağı çekmesi ve stopaj avantajlarının azalması, net getirilerin daha düşük görünmesine neden oluyor. Yılın başında hem daha yüksek faiz oranları hem de daha düşük stopaj sayesinde 1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi 44 bin TL’ye kadar çıkmıştı.

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, kasım ayında aylık enflasyonun yüzde 0,87 olarak açıklanmasının ardından aralık verisinin de yüzde 1 civarında gelmesi bekleniyor. Enflasyondaki aşağı yönlü seyrin, mevduat faizlerinde ilave indirimlerin önünü açabileceği değerlendirilirken, piyasalarda gözler asgari ücret ve yeni yıl fiyat ayarlamalarına çevrilmiş durumda.