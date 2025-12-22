Son Mühür - Yasa dışı bahis ve sanal kumar son günlerde Türkiye'nin gündemden düşmeyen önemli bir konu haline geldi. Yapılan operasyonlarda devasa boyutta yasa dışı bahis ağları ortaya çıktı. Milyar TL'leri bulan kara para kaynaklarının birçoğunun sanal bahis ve yasa dışı kumar faaliyetlerinden elde edildiği tespit edildi. Yapılan operasyonlarda kamuoyunun yakından tanıdığı isimler dahi gözaltına alındı ve dev kuruluşlara el konuldu.

Yılmaz Tunç'tan uyarı

Yasa dışı bahis ve sanal kumarla ilgili önlemler ve uyarılar gün geçtikçe artıyor. Geçtiğimiz günlerde bu konuya dikkat çeken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sanal bahis, bilişim dolandırıcılığı ve devam eden önemli soruşturmalara ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Tunç, bu konuda kararlı olduklarını vurgulayıp "Sanal bahis için eylem planı oluşturduk. Suç işlendiğinde yaptırımlar ve caydırıcılık bakımından yapılması gerekenler var. Telefon hatlarının belli ölçüde sınırlandırılmasına ilişkin bazı yetkiler veriliyor kanun teklifinde. 11. Yargı Paketi'nde hesaba hemen el konulmasıyla ilgili düzenleme var. Kim suç işlemişse kimin kusuru varsa kimin kasti varsa onunla ilgili karar verecek olan yargı mekanizmalarıdır." demişti.

Bankalar da harekete geçti

Son günlerde bu konuda uyarılarını arttıran bankalar da yeni bir bilgilendirme yaparak müşterilerine kritik bir mesaj gönderdi. Bankaların ilettiği mesajda 7258 sayılı Kanun kapsamında yasa dışı bahis ve kumar oynatmanın, oynanmasına aracılık etmenin veya bu faaliyetlere imkan sağlamanın suç olduğu hatırlatıldı. Öte yandan, 5549 sayılı Kanun uyarınca, banka hesapları üzerinden başkası adına işlem yapan kişilerin bu durumu önceden bankaya bildirmemesi halinde de önemli cezai yaptırımlar uygulanabileceği vurgulandı.

Bankalardan müşterilere gönderilen son mesaj şöyle:

''Yasal Bilgilendirme

Değerli Müşterimiz,

Bu e-posta, yasa dışı bahis faaliyetleri ve bu faaliyetlere ilişkin hukuki sorumluluklar konusunda sizi bilgilendirmek, hesap ve kart güvenliğinizi sağlamak amacıyla gönderilmiştir.

7258 sayılı Kanun kapsamında yasa dışı bahis ve kumar oynatılması, oynanmasına aracılık edilmesi ya da bu faaliyetlere imkan sağlanması suç teşkil etmektedir.

5549 sayılı Kanun uyarınca, Bankamız nezdindeki hesaplar üzerinden kendi adına ancak üçüncü kişiler hesabına işlem yapanların, bu durumu işlem öncesinde yazılı olarak Bankamıza bildirmemeleri halinde hapis cezası ile karşılaşmaları söz konusu olabilir.

5411 sayılı Bankacılık Kanunu gereğince, Bankamıza ait kartların yasa dışı bahis sitelerine para transferinde kullanıldığının tespit edilmesi durumunda ilgili kartlar iptal edilir.

Özetle; hesabınızın veya kartınızın yasa dışı bahis işlemlerinde kullanılması ya da üçüncü kişilerin kullanımına verilmesi halinde ortaya çıkabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluk tarafınıza ait olacaktır.''

Milyar TL'lik işlem hacimleri

Yasa dışı bahis operasyonları kararlılıklara sürüdürülüyor. Gün geçtikçe sıklaşan bu operasyonlarda devasa para kaynakları ortaya çıkarılıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonlarla ilgili bilgilendirmeleri yaparken milyar TL'leri bulan para hacimleri gözler önüne seriliyor ve yasa dışı kumar ve günümüzde sanal bahisin ne kadar büyük bir ağa sahip olduğu da yapılan operasyonlarla anlaşılıyor.

3 Aralık tarihinde yapılan bir yasa dışı bahis operasyonunda 6 milyar 182 milyonluk işlem tespit edilmişti. Son günlerde yapılanların en büyüğü olan bu operasyonda 2gözaltına alınan 42 kişiden 27'sinin tutuklandığını tutuklanmıştı.

Operasyon kapsamında yaklaşık 203 milyon TL değerinde "25 adet ev/arsa ve 25 adet araç ile 428 adet banka, 35 adet kripto hesabına" el konulduğunu açıklanmış ve Bakan Yerlikaya X hesabından "Şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, elde ettikleri yasa dışı geliri, üçüncü şahıslar tarafından açılan kripto para hesaplarıyla uluslararası hesaplara transfer ederek akladıkları, yasa dışı bahis oynayan şahıslardan komisyon aldıkları tespit edildi," bilgilendirmesini yapmıştı.

GAİN medya operasyonu

Son günlerin önemli yasa dışı bahis operasyonlarından biri de GAİN medyaya yapıldı. Gündemde bomba etkisi yaratan bu gelişmede "yasa dışı bahis ve örgüt kurma" suçlamasıyla 16 Aralık'ta üç kişi gözaltına alındı.

18 Aralık sabahı, sunucu Okan Karacan’ın operasyon kapsamında gözaltına alındığı kamuoyuna yansıdı. Soruşturma sürecinde gözaltına alınan Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Aydın ile ortakları Berkin Kaya ve Reşat Gülcan tutuklanırken, Okan Karacan adli kontrol talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

Operasyonun, Gain Medya’nın sahibi Anahat Holding’e yönelik olarak “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “yasa dışı bahis” ve “suçtan elde edilen gelirlerin aklanması” iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında gerçekleştirildiği bildirildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Gain Medya başta olmak üzere bağlı şirketlere eş zamanlı operasyon düzenlenirken, suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmazlara el konuldu. Ayrıca holdinge bağlı yedi şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum olarak atandığı açıklandı.