Son Mühür- ABD Başkanı Donald Trump, Danimarka’ya bağlı yarı özerk bölge Grönland hakkında yaptığı açıklamalarla uluslararası kamuoyunda yeni bir gerilimin fitilini ateşledi.

Trump, Grönland’ın ABD’nin “ulusal güvenliği açısından vazgeçilmez” olduğunu savunarak, bölgenin Amerika Birleşik Devletleri’nin kontrolünde olması gerektiğini ileri sürdü.

Trump’ın açıklamaları, Washington yönetiminin Arktik bölgesine yönelik ilgisini yeniden gündeme taşırken, Danimarka ve Grönland yönetimlerinden sert tepkiler geldi.

Trump: “Madenler için değil, güvenlik için istiyoruz”

Trump, Grönland’a yönelik taleplerinin ekonomik değil askeri ve stratejik nedenlere dayandığını öne sürdü. Bölgenin Arktik’teki konumu nedeniyle ABD için kritik önemde olduğunu savunan Trump, şu ifadeleri kullandı:

“Grönland’a madenler için değil, ulusal güvenlik için ihtiyacımız var. Kıyı boyunca Rusya ve Çin’e ait gemileri görüyorsunuz. Bu durum Amerika için ciddi bir güvenlik riski oluşturuyor.”

Trump ayrıca, “Ulusal güvenlik söz konusuysa Grönland’a sahip olmak zorundayız. Burası son derece önemli” sözleriyle iddiasını daha da ileri taşıdı.

ABD’den dikkat çeken atama

Trump’ın açıklamaları, Louisiana Valisi Jeff Landry’nin Grönland’a “özel elçi” olarak atanmasının hemen ardından geldi.

Landry’nin, Grönland’ın ABD’nin bir parçası olması yönünde diplomatik girişimlere “öncülük edeceğini” söylemesi, Washington’un bölgeye dair planlarının daha somut adımlara dönüştüğü şeklinde yorumlandı.

Trump, bu atamayı savunarak, “Jeff, Grönland’ın ulusal güvenliğimiz açısından ne kadar kritik olduğunu çok iyi anlıyor” dedi.

Danimarka ve Grönland’dan ortak ve net mesaj

Trump’ın sözleri Danimarka ve Grönland yönetimlerinde tepkiye yol açtı. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, ortak bir açıklama yayımlayarak, “Grönland Grönlandlılara aittir. Başka bir ülke, uluslararası güvenlik gerekçesiyle bile olsa bir bölgeyi ilhak edemez” ifadelerine yer verdi.

Büyükelçi çağrıldı

Yaşanan gelişmelerin ardından Danimarka yönetimi, protesto amacıyla ABD’nin Kopenhag Büyükelçisi’ni Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı.

Danimarka Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, bu girişimin ABD’nin hala Danimarka’nın egemenlik alanları üzerinde talepler geliştirdiğinin bir göstergesi olduğunu dile getirdi.

Trump’ın, ikinci başkanlık dönemini kazanmasının ardından Grönland’ın ABD tarafından kontrol altına alınması yönündeki söylemlerini artırması, diplomatik tansiyonu daha da yükseltti.

“Toprak bütünlüğüne saygı duyulmalı”

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, yaptığı açıklamada ABD de dahil olmak üzere tüm ülkelerin Danimarka’nın toprak bütünlüğüne saygı göstermesi gerektiğini söyledi.