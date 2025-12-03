Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş devam ederken, kritik enerji hatlarına yönelik saldırılar yeniden gündeme geldi. Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü'nden (GUR) adı açıklanmayan iki kaynak, Ukrayna güçlerinin Rusya’nın Tambov bölgesinde bulunan Druzhba petrol boru hattına operasyon düzenlediğini bildirdi.

Ukrayna medyasında yer alan bilgilere göre saldırı, uzaktan kumandalı patlayıcı kullanılarak gerçekleştirildi.

Hedef: Macaristan ve Slovakya’ya giden petrol hattı

Saldırının, Rus petrolünü Macaristan ve Slovakya’ya taşıyan ana hat üzerinde gerçekleştiği belirtildi. Bu saldırı, Ukrayna’nın Druzhba boru hattını hedef aldığı beşinci operasyon olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan Slovak boru hattı operatörü ile Macaristan'ın petrol ve gaz şirketi, saldırıya rağmen petrol akışının kesintisiz devam ettiğini açıkladı.

Daha önce dört kez saldırıya uğramıştı

Druzhba hattı, Rusya’nın Ukrayna’ya 2022’de başlattığı savaşın ardından Avrupa’nın enerji politikalarında önemli bir tartışma konusu haline geldi. Birçok Avrupa ülkesi Rusya ile enerji ilişkilerini keserken, Macaristan ve Slovakya Rus petrol alımını sürdüren ülkeler arasında yer aldı.

Ukrayna daha önce:

Mart ayında 1 kez

Eylül ayında 1 kez

Ağustos ayında 2 kez

olmak üzere toplam 4 saldırı gerçekleştirmişti. Son saldırı ile birlikte hat beşinci kez hedef alınmış oldu.

Enerji hattı gerilimin merkezinde

Avrupa’nın Rus petrolüne bağımlılığını azaltma çabaları sürerken, Ukrayna’nın Druzhba hattına yönelik operasyonları, savaşın enerji güvenliği boyutunda yeni tartışmaları da beraberinde getiriyor. Uzmanlar, boru hattına yönelik yeni saldırıların bölgesel enerji akışını ve Avrupa’nın petrol tedarik zincirini etkileyebilecek potansiyele sahip olduğuna dikkat çekiyor.