Son Mühür- Bulgaristan'da yeni vergi artışlarına karşı kitlesel protesto gösterileri sonrası Cumhurbaşkanı Rumen Radev harekete geçti.

Badev, Başbakan Rosen Jelyazkov'un azınlık hükümetini istifaya çağırdı.

Hükümet, daha yüksek harcamaları finanse etmek için planlanan vergi artışlarına karşı ülke çapındaki gösterilerin ardından bütçeyi geri çekmişti.

Geri çekilen bütçe, Avrupa Birliği üyesi olduktan sonra hazırlanan ilk avro bütçesi olması açısından önem taşıyordu.



Bütçe krizi, bir dizi zayıf koalisyonun dağılmasıyla dört yılda yedi seçim geçiren Balkan ülkesindeki siyasi istikrarsızlığın son işareti olarak değerlendiriliyor.



Sandık 2024'de kurulmuştu...



Ülkede son seçim Ekim 2024'te yapılmış, ancak parlamento aylarca süren müzakerelerin ardından kabine Ocak ayında onaylanabilmişti.

Radev, devlet televizyonu BNT'de yaptığı ülke çapındaki konuşmasında,

"Bulgaristan'ın hukukun üstünlüğüne ve devlet yapısının yeniden tesisine yol açacak gerçek bir değişime ihtiyacı var ve bu, mevcut iktidar koalisyonunun başaramayacağı bir şey" vurgusunda bulunarak Pazartesi günkü protestoların , hükümetin halkın beklentilerini karşılayamadığını gösterdiğini ve derhal istifa etmesi gerektiğini söyledi.

Avrupa Birliği'nin en yoksul üyesi ve aynı zamanda en çok yolsuzluk iddiasına sahne olan ülkelerin başında gelen Bulgaristan'da 1 Ocak'ta avroya geçişin ardından fiyatların fırlamasından endişe ediliyor.

