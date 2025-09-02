Son Mühür - Süper Lig temsilcisi Trabzonspor, takım kaptanı Uğurcan Çakır’ın 33 milyon euro garanti ücret ve 3 milyon euro bonus karşılığında Galatasaray’a transfer olduğunu açıkladı. Bu rekor satışın ardından bordo-mavililerin yeni kaleci hedefi de netleşti.

Bilal Bayazıt gündemde

Ajansspor’un haberine göre, Trabzonspor’un Uğurcan Çakır’ın ayrılığının ardından kalede düşündüğü yeni isim Bilal Bayazıt oldu. Bordo-mavililerin, Kayserispor’un 26 yaşındaki kalecisi için henüz resmi bir teklif yapmadığı, ancak dolaylı temaslarda bulunduğu ifade edildi. Piyasa değeri 2 milyon euro olan Bayazıt’ın Kayserispor ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Hollanda doğumlu kaleci, 2021 yılında Vitesse’den Kayserispor’a bonservis bedeli ödenmeden transfer olmuştu.