Son Mühür - Galatasaray’ın milli oyuncusu Barış Alper Yılmaz’ın Suudi Arabistan temsilcisi NEOM’a transferi bir süredir gündemdeydi. Süreci adeta yılan hikayesine dönen transfer nedeniyle Yılmaz, son iki maçta forma giymemişti. Teknik Direktör Okan Buruk, maç sonrası yaptığı açıklamada, “Barış hata yapabilir, ama onun genç bir oyuncu olduğunu unutmamalıyız. Doğru şekilde yönlendirmemiz gerektiğini gösteren bir durum yaşıyoruz. Galatasaray Kulübü olarak her oyuncumuza sahip çıkar ve onlar için en doğru adımları atarız” ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da kalacak

Ancak sarı-kırmızılı yönetimle yapılan görüşmenin ardından genç oyuncu takımda kalmaya karar verdi ve transfer süreci sonlandırıldı. Barış Alper Yılmaz, Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye devam edecek. Geçtiğimiz sezon 48 maçta 14 gol ve 6 asistlik katkı sağlayan 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig’in ilk iki haftasında 3 gol ve 2 asistle öne çıktı. Barış Alper, Kayserispor ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarının kadrosunda yer almamıştı.