Son Mühür - Galatasaray karşılaşması için deplasman tribününde yer alan Trabzonsporlu taraftarlar, Uğurcan Çakır’a tepki gösterdi. Bordo-mavili taraftarlar, maç öncesi sahaya çıkan milli kaleciye küfürlü tezahüratlarla tepkilerini dile getirdi.
Sosyal medyada çok konuşuldu
Trabzonspor’da uzun süre forma giyen ve kaptanlık yapan Uğurcan Çakır’a yönelik tepki, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Öte yandan, Uğurcan Çakır, UltrAslan tribünü önüne giderek taraftar grubu ile fotoğraf çektirdi.
Dolarlı protesto
Öte yandan RAMS Park’a gelen bir Trabzonspor taraftarının, üzerinde Uğurcan Çakır’ın fotoğrafı bulunan dolarlar taşıması dikkatlerden kaçmadı.
Kaynak: Haber Merkezi