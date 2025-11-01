Son Mühür - ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Bahreyn’in başkenti Manama’da gerçekleştirilen Uluslararası Stratejik Çalışmalar Enstitüsü forumunda Gazze ve Türkiye ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Gazze’deki ateşkes anlaşmasıyla ilgili olarak Barrack, "Türkiye olmasaydı Gazze'de ateşkes olmazdı. Başkan Trump, Sayın Erdoğan'a 4 kez teşekkür etti" ifadelerini kullandı.

Barrack, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar’ın çalışmalarını övdü ve "Özellikle Türkiye'nin Hamas ile ilişkileri, onları terör örgütü olarak nitelememesi, ateşkes için sonuna kadar gelmelerini sağladı" dedi.

''Türkiye ve İsrail savaşmayacak''

ABD Başkanı Donald Trump’ın barış çabalarını öven Barrack, "Başkan Trump her yerde satranç tahtasını tamamen değiştirdi. Türkiye ve İsrail savaşmayacak. Bence bu olmayacak ve Hazar Denizi'nden Akdeniz'e kadar bir işbirliği göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

''Batı'nın yaptığı her şey bir hataydı'

Öte yandan, Barack "Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasından bu yana Batı'nın yaptığı her şey bir hataydı. Topluluklara, bayraklara, dinlere yönelik sömürgeci tutum hiçbir zaman işe yaramadı. Tüm bu modeller çöktü" dedi ve ekledi, "SDG ile bir ortak nokta bulmaya çok yakınız"