Transferde hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Bugün gündeme gelen transfer iddiası ise, kamuoyuna bomba gibi düşmüştü. Ederson'un Fenerbahçe yolunda olmasının ardından Galatasaray kaleci transferinde gaza basmıştı. Galatasaray'ın, Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır'ı kadrosuna kattığı iddia edilmişti. Transferle ilgili henüz resmi açıklama gelmezken, deneyimli kaleci sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla resmen bordo mavili camiaya veda etti.

"Bu arma kalbimde daima en özel yerde olacak!"

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Uğurcan Çakır, "Bugün bu satırları yazmak benim için hiç kolay değil... Kupalar kaldırdık, şampiyonluklar yaşadık, birlikte ağladık, birlikte güldük... Sizlerle kurduğumuz bağ, kelimelerle anlatılamayacak kadar özel. Ancak hayat bazen insanı zor kararlarla sınar. Benim için de böyle bir dönemden geçiyorum. Şampiyonlar Ligi’nde forma giymek, ailemle birlikte yeni bir serüvene adım atmak ve futbol kariyerimde yeni hedeflere yürümek istiyorum. Bunun için Galatasaray’dan gelen teklifi değerlendirip kararımı aldım.

Ama Trabzonspor’dan ayrılırken, Türk futbol tarihinin en yüksek bonservis bedelini kazandırarak, her zaman dik duruşumu koruyarak, alnımın akıyla veda etmek istiyorum. Ben Trabzonspor’un evladı olmaktan asla vazgeçmeyeceğim. Bu arma kalbimde daima en özel yerde olacak.