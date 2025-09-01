Uzun süredir transfer gündeminde yer alan İspanyol futbolcu Marco Asensio, Fenerbahçe’ye imza attı. Kulübün resmi açıklamasıyla duyurulan transfer, sarı-lacivertli taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı.

21 numaralı formayı giyecek

Fenerbahçe, yeni transferinin forma numarasını da açıkladı. Asensio, sarı-lacivertli takımda 21 numaralı formayı terletecek. Bu tercih, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken taraftarlar yıldız oyuncuya yoğun destek mesajları gönderdi.

“Burada olduğum için çok mutluyum”

İmzayı attıktan sonra ilk açıklamasını yapan Asensio, taraftarlara mesaj gönderdi:

“Burada olduğum için çok mutluyum. Bu stadyumda taraftarlarımızın önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Bana burada harika bir atmosfer olduğunu söylediler. Bir an önce takıma katılıp takım arkadaşlarımla antrenman yapmak istiyorum. Öncelikle bana göstermiş oldukları ilgi için çok teşekkür ederim. Taraftarlarımızdan bir sürü mesaj aldım. Hep birlikte büyük başarılar elde ederek onların göstermiş olduğu bu sevginin karşılığını vermeyi umuyorum.”

Taraftarların ilgisi büyük

Asensio’nun transferi sonrası sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medya üzerinden yoğun destek mesajları paylaştı. Yıldız futbolcuya gösterilen ilgi, yeni sezonda Fenerbahçe’nin hedefleri için büyük bir motivasyon kaynağı olarak görülüyor.

Fenerbahçe’den şampiyonluk hedefi

Fenerbahçe, yeni transferiyle birlikte şampiyonluk yolunda kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Asensio’nun katılımıyla takımın hücum gücünün artması beklenirken, teknik heyetin yıldız futbolcuyu kısa sürede takıma adapte etmek için özel bir program hazırladığı öğrenildi.