Trabzonspor’un altyapısından yetişen ve Süper Lig şampiyonlukları yaşayan başarılı kaleci Uğurcan Çakır, bonuslarla birlikte toplam 36 milyon Euro’ya Galatasaray’a transfer oldu. Bu rakamla 29 yaşındaki file bekçisi, Süper Lig tarihinin en pahalı yerli transferi unvanını kazandı.

Yurt içi ve yurt dışı satışlarda yeni rekor

Uğurcan, Fenerbahçe’den Brighton’a giden Ferdi Kadıoğlu ve Galatasaray’dan Bayern Münih’e transfer olan Sacha Boey’i geride bırakarak hem yurt içi hem de yurt dışı satışlarda Süper Lig tarihinin en pahalı transferi olarak kayıtlara geçti. Ayrıca Süper Lig kulüpleri arasındaki en yüksek bonservisli transfer olarak da tarihe geçti.

Trabzonspor’un kasasına rekor gelir

Trabzonspor, bu transferle kulüp tarihinin en yüksek bonservis gelirini elde etti. Daha önce Yusuf Yazıcı’nın 18,5 milyon Euro’ya Lille’e satışı Trabzonspor tarihindeki en yüksek bonservisti. Bordo-mavili ekip, Ahmetcan Kaplan’ı 9,5 milyon Euro’ya Ajax’a, Gökdeniz Karadeniz’i 8,7 milyon Euro’ya Rubin Kazan’a ve Fatih Tekke’yi 7,5 milyon Euro’ya Zenit’e göndermişti.