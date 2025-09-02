Fenerbahçe, Manchester City’nin deneyimli kalecisi Ederson Santana de Moraes’in transferi için kulübü ve oyuncu ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcu Ederson Santana de Moraes’in transferi konusunda kulübü Manchester City ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya 2025-2026 sezonundan itibaren her sezon için net 11 milyon Euro ödenecektir” denildi.

Ederson 2025-2026’da sahaya çıkacak

31 yaşındaki Brezilyalı kaleci, Fenerbahçe formasıyla 2025-2026 sezonunda sahaya çıkacak. Ederson, Manchester City’de geçirdiği dönemde hem Premier League hem de Şampiyonlar Ligi zaferleri yaşamıştı.

Kariyerinde birçok kupa var

Manchester City formasıyla 2017’den bu yana görev yapan Ederson, 5 Premier League, 2 FA Cup ve 1 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandı. Brezilya Milli Takımı ile de Copa America zaferi yaşayan kaleci, modern futbolda ayaklarını en etkili kullanan kaleciler arasında gösteriliyor.