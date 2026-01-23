Son Mühür/ Osman Günden - Çiğli Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen anma programı, Uğur Mumcu Mahallesi’nde gerçekleştirildi.

Programa; Çiğli Belediyesi Başkan Vekili Abdurrahman Başaran, CHP Çiğli İlçe Başkanı Erkan Akar ve yöneticileri, CHP ilçe kadın ve gençlik kolları temsilcileri, Atatürkçü Düşünce Derneği Çiğli Şube Başkanı Mustafa Bakkal ve yönetimi, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, bürokratlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şiirler, türküler ve karanfillerle anma

Etkinlikte Uğur Mumcu’nun düşünce dünyasını ve mücadelesini yansıtan şiirler okundu. Seslendirilen türkülerle anma programı duygusal anlara sahne oldu. Programın sonunda Mumcu’nun büstüne kırmızı karanfiller bırakıldı.

Başkan Vekili Başaran: “Kalemiyle karanlığı aydınlattı”

Anmada konuşan Çiğli Belediyesi Başkan Vekili Abdurrahman Başaran, Mumcu’nun yalnızca bir gazeteci değil, aynı zamanda bir aydınlanma mücadelesi simgesi olduğunu vurguladı.

Başaran, “Bugün burada halkın vicdanı olmuş, gerçeğin peşinden gitmiş bir aydını anıyoruz. Uğur Mumcu, hiçbir baskıya boyun eğmeden halkın çıkarlarını savundu, gerçeği ortaya çıkarmak uğruna hayatını ortaya koydu. Onun cesareti bugün de yol göstermektedir. Hatırası önünde saygıyla eğilirken, ideallerini yaşatma sözümüzü yineliyoruz” dedi.

“Hedef alınan yalnızca bir gazeteci değildi”

Atatürkçü Düşünce Derneği Çiğli Şube Başkanı Mustafa Bakkal ise suikastın yalnızca bir kişiye değil, Cumhuriyet değerlerine yönelik olduğunu ifade etti. Bakkal, “24 Ocak 1993’te hedef alınan yalnızca Uğur Mumcu değil; laiklik, tam bağımsız Türkiye ve aydınlanma mücadelesidir. Uğur Mumcu’yu anmak bir güne sığmaz. Onu anlamak, Cumhuriyeti, Atatürk’ün mirasını ve aklın yolunu savunmaktır” diye konuştu.

“Bu toprakların aydınlanma manifestosu”

Uğur Mumcu Mahalle Muhtarı Evrim Aydın da Mumcu’nun düşüncelerinin bugün de yol gösterici olduğuna dikkat çekti. Aydın, “‘Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmaz’ sözü bu topraklarda düşünmenin ve aydınlanmanın manifestosu oldu. Gerçeğin karartılamayacağına olan inançla Uğur Mumcu’yu saygı ve özlemle anıyoruz” ifadelerini kullandı.