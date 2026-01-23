Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Cemil Tugay, kentin sosyal yaşamına renk katacak heyecan verici bir projenin ilk duyurusunu gerçekleştirdi.

Big Daddy Pastry markasının kurucusu ve tanınmış şef Ali Pabuççuoğlu ile bir araya gelen Başkan Tugay, paylaştıkları özel video mesajla İzmir’de geniş kapsamlı bir "Hamburger Festivali" düzenleyeceklerini ilan etti.

Şehrin gastronomi kültürünü desteklemeyi ve gençleri popüler lezzetlerle buluşturmayı hedefleyen bu etkinlik, şimdiden İzmir sokaklarında büyük bir merak uyandırmaya başladı.

İzmir sokaklarında gastronomi buluşması

Başkan Cemil Tugay, festival fikrinin ortaya çıkış hikayesini anlatırken şef Ali Pabuççuoğlu ile olan eski dostluklarına ve şefin mutfaktaki başarısına dikkat çekti. Pabuççuoğlu'nu uzun yıllardır tanıdığını ve hazırladığı hamburgerlerin ününün şehir sınırlarını aştığını belirten Tugay, daha önce planlanan ancak hayata geçmeyi bekleyen festival sözünü hatırlattı. Yaklaşık bir yıldır üzerine düşünülen projenin detaylarının netleştiğini ifade eden Başkan Tugay, hava şartlarının iyileşmesiyle birlikte bu büyük organizasyonun takviminin belirleneceğini ve İzmirlilerin bu eşsiz lezzet durağında buluşacağını dile getirdi.

Türkiye’nin en seçkin hamburgerleri bedava dağıtılacak

Bu organizasyonu diğer festivallerden ayıran en çarpıcı detay ise etkinliğin sosyal sorumluluk boyutu oldu. Başkan Tugay’ın "Kayıt altında bir söz almak istiyorum" diyerek şefe yönelttiği talebe, Pabuççuoğlu’ndan olumlu yanıt geldi. Festival kapsamında dağıtılacak tüm hamburgerlerin ücretsiz olacağını müjdeleyen Tugay, özellikle bu lezzetleri daha önce tatma fırsatı bulamamış olan çocukların ve gençlerin hedeflendiğini vurguladı. İzmir’de bir ilk olma özelliği taşıyan bu bedava hamburger festivali, hem damaklarda unutulmaz bir iz bırakacak hem de toplumsal paylaşımı ön plana çıkaracak.

Müziğin ve lezzetin birleşeceği büyük organizasyon

Festivalin kapsamı sadece yemekle sınırlı kalmayacak; etkinlik alanında aynı zamanda sevilen sanatçıların performansları da yer alacak. Şef Ali Pabuççuoğlu, Türkiye’nin en yetenekli ve sevilen hamburger ustalarını bu dev organizasyon için İzmir’e davet edeceğini belirtti. Ülkenin dört bir yanından gelecek olan profesyonel hamburgercilerin, bu anlamlı etkinlikte misafirlere ücretsiz ikramlar sunacağına emin olduğunu ifade eden Pabuççuoğlu, herkesin doyasıya eğleneceği ve lezzete doyacağı muazzam bir atmosfer kurguladıklarını söyledi. Hazırlıkların başladığını duyuran bu iş birliği, İzmir’in festivaller kenti kimliğini pekiştirmeye hazırlanıyor.