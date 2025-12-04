Son Mühür - 2012’den bu yana Sözcü Gazetesi’nde köşe yazan Uğur Dündar, “Veda...” başlıklı yazısında “Yolun sonuna geldik” ifadeleriyle hem gazeteden hem de Sözcü TV’den ayrıldığını duyurdu. Dündar, 4 Aralık 2025 tarihli yazısında kurumla geçirdiği 13 yıllık süreci ve ayrılık kararının gerekçelerini okurlarına aktardı.

1 Mart 2023'te yayın hayatına başlayan Sözcü TV'de Genel Yayın Yönetmeni Özgür Çakmakçı dahil 14 çalışanın işine son verilmesinin ardından gelen bu karar için "kimsenin kendisine 'git' demediğini" ifade eden Dündar, veda yazısında 'yolun sonuna geldik' diye yazdı.

Dündar, kaleme aldığı veda yazısında şu sözlere yer verdi:

"SÖZCÜ Gazetesi’nde 2012 yılında yazmaya başladım. Hiç unutmuyorum, başarılı bir reklam kampanyası yapmış ve tirajı 75 binden 125 bine çıkararak 50 bin tiraj almıştık. (O zamanlar SÖZCÜ TV yoktu.) Rüzgâr gibi geçen, güzel anılarla dolu bu 13 yılda binlerce yazım yayımlandı. Sonra da TV programlarım ekrana geldi. Hiçbirinin virgülüne dahi dokunulmayan, tam bir editöryal bağımsızlık içinde ve gönül bağıyla geçen bu 13 yıl için Sayın Burak Akbay’a çok teşekkür ediyorum. Ayrıca gazete, televizyon ve internet sitemizin her kademesindeki tüm değerli çalışan kardeşlerime de... Bize yakışan, çalışırken her fırsatta dile getirdiğimiz bu gerçeği, SÖZCÜ’den ayrıldıktan sonra da söylemektir. Evet, yolun sonuna geldik. Bana hiç kimse “git” demedi ama ben bugün SÖZCÜ Gazetesi ve SÖZCÜ TV’den ayrılıyorum. Zor zamanlarımda hep yanımda olan siz değerli dostlarımın desteğine sonsuz teşekkürlerle...

Hoşçakalın, sağlıkla, sevgiyle kalın."

Neler yaşanmıştı?