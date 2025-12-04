Son Mühür - Uzun yıllar “uzaylı” lakabıyla tanınan Mustafa Topaloğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret ettiğini sosyal medya hesabından açıkladı. Topaloğlu, görüşme sonrası yaptığı paylaşımda, “Zor günlerden geçtiğimiz bu dönemde Sayın Devlet Bahçeli’yi ziyaret ettim. Samimi ve dostane sohbeti için kendisine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Açıklama videosu yayınladı

Ancak Mustafa Topaloğlu, beklemediği ölçüde tepki alınca hızlıca bir açıklama videosu yayımlayarak şu ifadeleri kullandı:

"Ben yıllardır devlet büyüklerimizle görüşüyorum, görüştüm; rahmetli Özal, Süleyman Demirel, Bülent Ecevit... Beni acımasızca eleştirdiniz gerek yok ki... Ben sizler için 40 yıldır iyi dileklerde bulunuyorum. Beni karıştırmayın eleştirirken biraz insaflıca... Biz sanatçılar, toplumun ortak sevgisiyiz. Şahsımda hata aramak günahların en büyüğü olur. Hepinize saygılıyım"