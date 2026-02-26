Son Mühür - Yurt genelinde etkisini sürdüren soğuk hava dalgası ve kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitim-öğretime geçici olarak ara verildi.

MALATYA



Malatya’nın Arapgir ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi. Arapgir Kaymakamlığının sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ilçede yoğun kar yağışının sürdüğü, kırsal mahallelerde ise tipi ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi. Öğrencilerin mağduriyet yaşamaması adına kırsal bölgelerde taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

GÜMÜŞHANE



Gümüşhane’de etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime bir gün ara verildi. Valilik açıklamasında, kar yağışının aralıklarla devam edeceği ve hava sıcaklıklarının düşmesiyle özellikle sabah saatlerinde buzlanma riskinin artacağı ifade edildi. Bu kapsamda eğitim faaliyetleri durdurulurken, kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, malul ve ağır kronik rahatsızlığı bulunan personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve ilkokula giden kadın çalışanların 26 Şubat Perşembe günü idari izinli sayılacağı duyuruldu.

ERZİNCAN



Erzincan’da olumsuz hava şartları sebebiyle eğitim-öğretime bir gün ara verildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden kar yağışının çeşitli riskler oluşturabileceği vurgulandı. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmi ve özel eğitim kurumları, Kur’an kursları, kreşler, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerinde 26 Şubat Perşembe günü eğitime ara verildiği belirtildi. Ayrıca hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan kamu çalışanları ile çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden kadın personelin de idari izinli olacağı aktarıldı.

BİNGÖL



Bingöl’ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek risklere karşı tedbir amacıyla ilçedeki tüm resmi ve özel eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakım evlerinde 26 Şubat Perşembe günü eğitime ara verildiği bildirildi. Kamu kurumlarında görevli engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile çocuğu kreşe giden kadın çalışanların da aynı gün izinli sayılacağı açıklandı.

TUNCELİ



Tunceli’de kar yağışı nedeniyle Ovacık, Nazımiye ve Pülümür ilçelerinin tamamında, Hozat ilçesinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Valilik açıklamasında, söz konusu ilçelerde kar yağışına bağlı olumsuzlukların yaşanabileceği belirtilerek İlçe Hıfzıssıhha Kurulları kararları doğrultusunda 26 Şubat Perşembe günü eğitim faaliyetlerinin durdurulduğu ifade edildi. Kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel ile çocuğu anaokulu ve kreşe giden kadın çalışanların da idari izinli olacağı bildirildi.

ERZURUM



Erzurum’da kar yağışı nedeniyle Aşkale, Tekman, Karayazı ve Hınıs ilçelerinde tüm okullarda, Horasan ilçesinde ise taşımalı eğitimde bir gün ara verildi. Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalarda olumsuz hava koşullarının etkili olduğu vurgulanırken, söz konusu ilçelerde perşembe günü eğitim yapılmayacağı duyuruldu. Ayrıca Aşkale, Tekman, Karayazı ve Hınıs’ta hamile ve engelli kamu personelinin izinli olacağı belirtildi. Vali Aydın Baruş da sosyal medya paylaşımında Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiğini açıkladı.

BAYBURT



Bayburt genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle il merkezi ile iki ilçede eğitim-öğretime bir gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışının yollarda buzlanmaya yol açabileceği ve ulaşımda aksamalara neden olabileceği ifade edildi. Bu kapsamda resmi ve özel tüm eğitim kurumları, kurslar, kreşler ve rehabilitasyon merkezleri dahil olmak üzere eğitime ara verildiği bildirildi. Hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan kamu çalışanları ile çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden kadın personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.