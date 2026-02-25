Türkiye Basketbol Federasyonu'nun açıkladığı takvime göre, A Milli Erkek Basketbol Takımı C Grubu'ndaki üçüncü sınavını vermek üzere hazırlıklarını tamamladı. Ergin Ataman yönetimindeki millilerimiz, gruptaki avantajını korumak ve Dünya Kupası biletine bir adım daha yaklaşmak için Belgrad parkesinde kritik bir galibiyet arayacak.

SIRBİSTAN TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Karşılaşmanın tarihi ve saati resmiyet kazandı. Türkiye ile Sırbistan'ı karşı karşıya getirecek olan mücadele, 27 Şubat Cuma akşamı oynanacak.

Belgrad'da bulunan Aleksandar Nikolic Salonu'nun ev sahipliği yapacağı dev maç, Türkiye saati ile (TSİ) 21.00'de başlayacak. Alınacak her sonucun gruptaki sıralamayı doğrudan etkileyeceği mücadele, iki takımın Dünya Kupası hedefleri açısından büyük önem taşıyor.

ZORLU DEPLASMAN ÖNCESİ MİLLİ TAKIMDA HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI MI?

Başantrenör Ergin Ataman idaresindeki A Milli Takım, müsabakanın hazırlıklarını İstanbul'da gerçekleştirdiği yoğun antrenman programıyla sürdürdü. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılan son taktik çalışmaları Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da yerinde takip etti.

EuroLeague fikstürü nedeniyle kampa geç katılacak oyuncuların da takıma dahil olmasıyla birlikte kafile tam kadro olarak Sırbistan'ın başkentine hareket edecek.

SIRBİSTAN TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Basketbolseverlerin en çok araştırdığı konuların başında gelen yayıncı kuruluş meselesi henüz netlik kazanmadı. Cuma akşamı oynanacak kritik basketbol maçının hangi kanaldan ekranlara geleceğine dair Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan resmi bir duyuru yapılmadı.

Yayın haklarına ilişkin görüşmelerin sürdüğü tahmin ediliyor. Maçın yayın bilgileri netleştiğinde federasyonun resmi kanalları üzerinden kamuoyu ile anlık olarak paylaşılması bekleniyor.

C GRUBU'NDAKİ RÖVANŞ MAÇI İSTANBUL'DA NE ZAMAN OYNANACAK?

FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri statüsü gereği iki takım kısa süre içerisinde yeniden parkeye çıkacak. İki maçlık periyodun ikinci ayağı, 2 Mart Pazartesi günü İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde saat 21.00'de başlayacak olan bu rövanş karşılaşması, Belgrad'da alınacak sonuca göre gruptaki liderlik hesaplarını kalıcı olarak şekillendirecek.