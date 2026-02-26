Son Mühür- Gastronomi alanında hazırladığı sıralamalarla uluslararası kamuoyunun ilgisini çeken TasteAtlas, kullanıcı oylarıyla belirlenen “Dünyanın En İyi 10 Domatesi” listesini açıkladı. Listenin dikkat çeken ismi, Türkiye’den Ayaş domatesi oldu.

İtalya listenin hakimi

Dünyaca ünlü domates çeşitlerinin yer aldığı listede İtalya’nın üstünlüğü göze çarpıyor. İlk 10’da tam 6 farklı İtalyan domatesi bulunurken, ikinci sırayı Yunanistan temsil ediyor. Listenin zirvesinde “Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino” yer alırken, onu Yunanistan’ın “Tomataki Santorinis” domatesi takip etti.

Türkiye Ayaş'tan listeye girdi

Ankara’nın Ayaş ilçesinde yetişen Ayaş domatesi, listede sekizinci sırada yer alarak uluslararası düzeyde rekabet eden çeşitler arasına girdi. AB tescilli olan domates, kendine özgü aroması ve dokusuyla öne çıkıyor.

Dünyanın en iyi 10 domatesi listesi

Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino (İtalya) Tomataki Santorinis (Yunanistan) Pomodoro di Pachino (İtalya) Datterino (İtalya) Costoluto fiorentino (İtalya) Pomodorino del Piennolo del Vesuvio (İtalya) Cuore di bue (İtalya) Ayaş domatesi (Türkiye) Creole Tomato (ABD) Veselaya sosedka (Rusya)