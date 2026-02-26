Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Erzincan Gençlik Kolları Başkanı Deniz Turan, "suçu ve suçluyu övme" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Soruşturma konusu ortaya çıktı

CHP Erzincan Gençlik Kolları Başkanlığı’nın açıklamasında, Turan’ın sosyal medya paylaşımları ve kamuoyuna yansıyan bazı ifadelerinin savcılık tarafından incelemeye alındığı belirtildi.

Gözaltı kararı verildi

Yapılan ilk incelemelerin ardından Turan hakkında gözaltı kararı verildi. Emniyet birimleri işlemleri sürdürürken, Turan’ın ifadesinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.