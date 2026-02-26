Son Mühür- Ramazan ayı boyunca ATV ekranlarında yayınlanan sahur programında yöneltilen bir soru dikkatleri üzerine çekti. Nihat Hatipoğlu’nun sunduğu programda bir izleyicinin “zenginlerin halini anlama” talebi çok konuşuldu.

"Biraz da zenginlerin halinden anlamak istiyorum"

Nihat Hatipoğlu ile Sahur programına katılan Ali Medet Oğuz isimli izleyici, orucun hikmetlerinden birinin ihtiyaç sahiplerinin durumunu anlamak olduğunun ifade edildiğini belirtti. Uzun süredir fakirlerin halinden anladığını bildiğini düşündüğünü söyleyen Oğuz, “Ben biraz da zenginlerin halinden anlamak istiyorum. Bunun için ne yapmak gerekir?” sözleriyle sorusunu yöneltti.

"Allah sana daha çok versin inşallah"

Soru karşısında tebessüm eden Prof. Dr. Hatipoğlu, izleyiciye iyi dileklerde bulundu. Hatipoğlu, “Allah sana daha çok versin inşallah. O kadar çok versin ki doyamayasın. Orucun hikmetlerinden biri de fakirlerin halini düşünmektir” ifadelerini kullandı.