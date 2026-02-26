Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 26 Şubat tarihli tahminlerine göre, Ege kıyıları ile Antalya ve Edirne çevreleri haricinde yurdun büyük bölümünde aralıklı yağış bekleniyor. Doğu Akdeniz, Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Yalova, Sakarya, Manisa ve Denizli çevrelerinde yağmur ve sağanak öngörülürken, diğer yağışlı bölgelerde karla karışık yağmur ve kar görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yaklaşık 6 derece düşeceği belirtilirken, Meteoroloji 29 il için sarı kodlu yağış ve fırtına uyarısında bulundu.

Adana, Adıyaman, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Mersin, Kayseri, Malatya, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sivas,Trabzon, Tunceli, Van, Yozgat, Bayburt, Batman, Şırnak için sarı kodlu yağış uyarısı yapıldı.

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu başta olmak üzere Ordu ve Siirt çevreleri ile Adıyaman, Diyarbakır ve Batman’ın kuzey kesimlerinde yağışların yer yer etkisini artırması bekleniyor. Olası olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.

Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğu kesimleri ile Orta Karadeniz kıyılarında rüzgarın kuzey yönlerden; Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda ise güney yönlerden kuvvetli ve zaman zaman 40-70 km/sa hızında fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor. Bu nedenle yaşanabilecek aksaklıklara karşı önlem alınması gerekiyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleriyle Doğu Anadolu’daki yüksek kar örtüsüne sahip eğimli arazilerde çığ tehlikesi ve kar erimesine bağlı riskler bulunuyor. Yetkililer, bölgede yaşayanların ve seyahat edeceklerin dikkatli davranması gerektiğini belirtiyor.

26 Şubat 2026 Hava durumu

MARMARA

EDİRNE – 9°C – Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL – 7°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu

KOCAELİ – 8°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ – 8°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

A.KARAHİSAR – 3°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

İZMİR – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

ADANA – 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA – 6°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

MERSİN – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

ANKARA – 4°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR – 4°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KAYSERİ – 1°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KONYA – 4°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

BOLU – 2°C – Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KASTAMONU – 3°C – Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

SİNOP – 9°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK – 6°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

RİZE – 6°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN – 9°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TOKAT – 4°C – Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON – 7°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

AĞRI – 4°C – Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM – 3°C – Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA – 3°C – Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

VAN – 10°C – Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR – 10°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yarın (Cuma) gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP – 10°C – Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

MARDİN – 8°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ŞANLIURFA – 12°C – Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı