Son Mühür - Son Mühür ekibi, Ankara’ya çıkarma yaptı! Cumhuriyet Halk Partisi Bülent Ecevit Yerleşkesi ve İYİ Parti Genel Merkezi’ni ziyaret eden ekip, Ankara’nın nabzını tuttu.

CHP ve İYİ Parti yöneticileri Son Mühür ekibini kabul etti

Kandemir Medya Genel Koordinatörü Müslüm Karaaslan, Son Mühür Haber Müdürü Erkan Doğan ve Ankara Temsilcisi Dilek Ataseven Yüzer, Ankara’da CHP ve İYİ Parti’nin üst düzey yöneticilerini ziyaret etti. İlk olarak Cumhuriyet Halk Partisi Bülent Ecevit Yerleşkesinde Cumhuriyet Halk Partisi Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ziyaret etti. Son Mühür ekibine ziyaretleri için teşekkür eden Burhanettin Bulut, İzmir’e sık sık geldiğini, ilk ziyaretinde Son Mühür Ailesi’ne geleceğini ifade etti. Bulut, Son Mühür Haber Sitesini de yakından takip ettiklerini söyledi. Son Mühür ekibinin ikinci durağı, İYİ Parti Genel Merkezi oldu. İYİ Parti Medya ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Raşit Yılmaz, partilerinin gelecek planları ve siyasete bakış açısı hakkında bilgi verdi. Son Mühür Ekibi, Yılmaz’dan İYİ Parti’nin sosyal medya ve medya çalışmaları hakkında bilgi aldı.