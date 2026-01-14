Ufuk Aksoy Anısına Çeşme’de Satranç Buluşması

Son Mühür/ Osman Günden - Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Çeşme Şubesi tarafından düzenlenen satranç turnuvası, Çeşme çarşısında yer alan tarihi Aya Haralambos Kilisesi’nde gerçekleştirildi. Elo puanlı statüde düzenlenen organizasyona Türkiye’nin 14 ilinden 199 satranç sporcusu katıldı. Turnuva, satranç camiası ve Çeşmelilerden yoğun ilgi gördü.

Aksoy ailesinden anlamlı destek

Turnuva, merhum Ufuk Aksoy’un oğulları Amaç ve Emre Aksoy’un sponsorluğunda hayata geçirildi. Organizasyonun genel direktörlüğünü Türkiye Satranç Federasyonu Organizasyonlar Komitesi Başkanı Mehmet Sarısaç üstlendi. Turnuvada dereceye giren sporculara toplam 150 bin TL para ödülü takdim edildi.

“Amacımız Ufuk Aksoy’un adını yaşatmak”

ÇYDD Çeşme Şubesi Başkanı Necibe Albayrak, turnuvanın taşıdığı anlamı şu sözlerle ifade etti: “ÇYDD Çeşme Şubesi olarak, şubemizin kurulmasına öncülük eden çok değerli başkanımız Ufuk Aksoy’u saygı ve sevgiyle anmak, adını yaşatmak amacıyla bu Elo satranç turnuvasını düzenledik. Organizasyona destek veren Çeşme Belediye Başkanımız Sayın Lal Denizli’ye, belediye ekibine, Çeşme Spor Müdürü Mehmet Sarısaç’a ve Ufuk Aksoy’un evlatları Emre ile Amaç Aksoy’a teşekkür ediyoruz.”

“Bu turnuva Çeşme’de gelenek olmalı”

Kardeşi Amaç Aksoy ile birlikte turnuvaya sponsor olan Emre Aksoy ise organizasyonun sürekliliğine dikkat çekti: “Annem, Çeşme’deki Çağdaş Yaşam Şubesi’nin kuruluşunda öncü rol üstlendi. Bu tür organizasyonlara büyük önem verirdi. Vefatının ardından yeni yönetim, onun adını yaşatmak için bu turnuvayı düzenlemek istedi. Biz de destek verdik. Organizasyon sürdüğü sürece sponsorluğumuzu devam ettirmeyi ve bu turnuvanın geleneksel hale gelmesini hedefliyoruz. Ufuk Aksoy’un isminin Çeşme’de yaşamasını istiyoruz.”

Ödüller sahiplerine verildi

A kategorisi:

Umut Erdem Gündüz Egehan Yıldız Mehmet Berat Asri Ali Arda Eracar Can Yardımcı

En iyi kadın sporcu: Eylül Tümer

B kategorisi:

Ömer Poyraz Tintaş Ecrin Ela Sevim Barış Sarıtaş Burak Söylemez Kuzey Sağlam

En iyi kadın sporcu: Ecrin Ela Sevim

10 yaş ve altı kategorisi:

Zeynep Su Karınca Arda Topçuoğlu Uras Suten Özgür Aslanboğa Zeynep Duru Sevim

En iyi kadın sporcu: Zeynep Su Karınca

8 yaş ve altı kategorisi:

Cihangir Altıntaşı Ayaz Aldan Aziz Koç Ege Mammadzade Mehmet Kavas

En iyi kadın sporcu: Deniz Erol