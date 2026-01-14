İzmir’in Tire ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen feci yangın, bir can kaybıyla sonuçlandı. Turan Mahallesi’nde yer alan iki katlı müstakil ikamette çıkan alevler, 89 yaşındaki Meryem Küpeli’nin yaşamını yitirmesine neden oldu.

Tire’de gece yarısı alevler yükseldi: Bir ölü

İzmir’in tarihi dokusuyla bilinen Tire ilçesi, gece yarısı gelen acı haberle sarsıldı. Turan Mahallesi Kısık Sokak üzerinde bulunan ve iki katlı olduğu belirtilen müstakil bir evde, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Saat 03.15 sularında yükselen alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, emniyet ve sağlık personeli sevk edilerek geniş çaplı bir kurtarma operasyonu başlatıldı.

İtfaiyenin müdahalesi acı gerçeği değiştiremedi

Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, tüm binayı saran alevlere yoğun bir çabayla müdahale etti. Kontrol altına alınan yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmalarına geçildi. Ancak dumanların tahliye edilmesiyle birlikte eve giren sağlık ve kurtarma ekipleri, içeride acı bir tabloyla karşılaştı. Yapılan ilk kontrollerde, evde mahsur kalan 89 yaşındaki Meryem Küpeli’nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaşlı kadının cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı’nın olay yerindeki titiz incelemelerinin tamamlanmasının ardından, otopsi işlemleri yapılmak üzere Tire Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Yürüme güçlüğü çekiyordu

Yaşanan trajediye dair elde edilen ilk bilgiler, hayatını kaybeden Meryem Küpeli’nin sosyal durumuyla ilgili yürek burkan detayları ortaya çıkardı. Yaşlı kadının oğluyla birlikte ikamet ettiği ve ileri yaşından kaynaklanan sağlık sorunları nedeniyle yürüme güçlüğü çektiği öğrenildi. Yangın anında hareket kabiliyeti kısıtlı olan Küpeli’nin, hızla yayılan alevlerden kaçamayarak duman ve ateşin ortasında kaldığı tahmin ediliyor. Annesini kaybeden ailenin ve mahalle sakinlerinin büyük bir üzüntü yaşadığı gözlendi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor

Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü ve itfaiye rapor ekipleri, iki katlı evi kullanılamaz hale getiren yangının kaynağını tespit etmek için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Elektrik kontağı, ısınma araçları veya diğer ihtimaller üzerinde duran uzman ekiplerin incelemeleri sürüyor. Yangının kesin çıkış nedeni, hazırlanacak olan bilirkişi raporunun ardından netlik kazanacak. Bölgedeki güvenlik önlemleri sürerken, olayla ilgili adli süreç devam ediyor.